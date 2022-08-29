Guardian: относятся как к преступникам и экстремистам — от британских полицейских начали требовать сообщать о своих связях с журналистами
Полицейская инспекция в настоящий момент добивается от лондонской полиции, крупнейшей правоохранительной структуры в Британии, принятия этой меры. Общество редакторов, представляющее интересы газет, и журналисты из Ассоциации репортёров криминальной хроники выступили против этого шага.
В самой полиции некоторые высокопоставленные лица были удивлены этой мерой и в частном порядке выступили против неё, указывается в статье. Данная инициатива сейчас предположительно находится на рассмотрении, поскольку у полиции уже есть правила для тех, кто передаёт информацию в обмен на взятки.
«Данное полиции предписание не должно мешать здоровым отношениям между полицейскими и СМИ», — заверили в коллегии.
Однако в Обществе редакторов заявили: «Включение журналистов в перечень «лиц, о связях с которыми нужно сообщать», в рекомендацию по борьбе с коррупцией создаёт ложное впечатление, что журналисты стремятся коррумпировать или обманывать, таким образом между этой профессией и теми правонарушениями и непорядочностью, над раскрытием которых работают журналисты, ставится знак равно».
При этом в организации подчеркнули, что «успешные рабочие отношения между полицейской службой и журналистами жизненно важны для обеспечения легитимности полиции в Великобритании».
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