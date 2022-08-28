Independent: Британии грозит катастрофа из-за грядущего скачка цен на энергоносители

После того как британский регулятор Ofgem объявил о предстоящем 80%-ном увеличении потолка расходов на энергоносители, эксперты заговорили о грядущей катастрофе, пишет The Independent. В частности, в результате этого шага властей Британии, как поясняется в статье, почти 9 млн домохозяйств окажутся в условиях «топливной бедности», кроме того, возникнет «реальный риск» голода среди детей.

Из-за предстоящего резкого роста потолка цен на энергоносители Великобритании грозит «катастрофа», пишет The Independent со ссылкой на мнение экспертов.



Как отмечает издание, масштабы сокращения доходов, с которым столкнулись британцы, стали очевидны, после того как британский регулятор Ofgem объявил о том, что с октября потолок расходов на энергоносители будет увеличен более чем на 80% — до 3549 фунтов в годовом исчислении. Это более чем в три раза выше уровня прошлой зимы, подчёркивается в статье.



По мнению руководителей благотворительных организаций, это приведёт к тому, что около 8,9 млн британских домохозяйств окажутся в условиях «топливной бедности», а также возникнет «реальный риск» того, что дети будут голодать, поскольку у беднейших британцев почти половина их доходов будет уходить на газ и электричество.



Более того, при текущих рыночных ценах расходы британцев на энергоносители могут к январю перевалить за отметку 5500 фунтов в годовом исчислении, а к апрелю — 7000 фунтов, поскольку, как предупреждают аналитики, стоимость газа может стать ещё выше, так как Россия продолжает сокращать жизненно важные поставки, на которые рассчитывают европейские страны.



Всё это усугубит проблемы, с которыми сталкиваются миллионы британских семей с низким доходом, которые в холодные месяцы будут изо всех сил пытаться обеспечить себя адекватным отоплением и электроснабжением.



По прогнозам фонда Joseph Rowntree Foundation (JRF), уже в октябре бедные домохозяйства увидят, как их доходы «сводятся на нет». По расчётам этой благотворительной организации, в 2023/24 годах средней малообеспеченной семье придётся платить за энергоносители в четыре с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом, а родители-одиночки будут отдавать на эти цели почти две трети своего дохода, остающегося после уплаты расходов на жильё. При этом счета за энергоносители для взрослых с низким доходом превысят 120% их дохода.



«Это действительно невозможная ситуация, из-за которой им придётся сокращать потребление энергии, чтобы просто оплатить счета, при этом у них не останется денег на еду или другие предметы первой необходимости», — говорится в сообщении JRF.



Семьи со средним доходом будут тратить почти пятую часть своих доходов на газ и электроэнергию, из-за чего возникают опасения по поводу возможного разорения компаний, так как люди начнут потуже затягивать пояса и будут меньше тратить на предметы не первой необходимости.



Мартин Льюис, занимающийся защитой прав потребителей, назвал складывающуюся ситуацию «настоящей социальной и финансовой катастрофой, которая ставит под угрозу жизни людей».



«Самым бедным крайне необходима дополнительная помощь, иначе этой зимой люди будут умирать из-за того, что не смогут позволить себе оплачивать этот пока ещё 80-процентный рост потолка цен на энергоносители», — подчеркнул Льюис.