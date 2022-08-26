Эксперт Bloomberg: нынешний кризис ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году

Из-за роста стоимости жизни и цен на энергоносители Великобритания может оказаться в ситуации, когда большинство семей увязнут в коммунальных долгах, пишет Bloomberg. Последствия нынешнего кризиса окажутся для британских подданных серьёзнее, чем финансовый коллапс 2008 года, утверждает консалтинговый аналитик Д. Купер.

Этой зимой более половины британских домохозяйств рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии, потому что не смогут оплачивать счета из-за роста тарифов, сообщает Bloomberg. Компании-поставщики, в свою очередь, могут потерять значительную часть доходов, поскольку люди попросту будут не в состоянии погасить коммунальные долги. Поэтому игроки энергетической отрасли призвали правительство оказать людям дополнительную помощь, помимо уже обещанных £400 для каждой семьи. «Сейчас нас больше всего беспокоит неспособность клиентов платить по увеличившимся счетам. Необходимо, чтобы правительство приняло срочные меры по этому поводу», — сказал Дэн Алчин, директор по стратегии и регулированию ассоциации Energy UK. При этом, по словам главного исполнительного директора Scottish Power Ltd. Кита Андерсона, потребуется порядка £100 млрд, чтобы создать потолок цен на ближайшие пару лет.

С октября спрос на энергоносители возрастёт: согласно неутешительному прогнозу Baringa Partners, с наступлением первых холодов сумма счетов подскочит на 80%, а в зимнее время она будет в три-четыре раза выше, чем в прошлом году. Так, по информации, представленной в статье Bloomberg, оплата электричества превысит £3500 ($4140) с 1 октября, а это, по данным Управления национальной статистики, более 11% от среднего годового дохода семьи. Автор статьи подчёркивает, что это ещё больше увеличит нагрузку на потребительские бюджеты, которые и так переживают непростые времена в силу растущей стоимости жизни. Кризис вызывает опасения по поводу возможной рецессии, и всё громче слышны голоса, призывающие правительство предоставить населению дополнительную помощь. «Влияние (нынешнего кризиса. — ИноТВ) на общество будет сильнее, чем катастрофический экономический кризис 2008 года… Сейчас мы приближаемся к моменту, когда большинство домохозяйств окажется в долгах либо в крайне неустойчивом финансовом положении», — Bloomberg цитирует Джеймса Купера, члена консалтинговой компании Baringa Partners.

Автор статьи также приводит данные компании Cornwall Insight Ltd., которая оценила «ценовой предел» на энергию примерно в 17% от дохода одного домохозяйства — в случае, если правительство не выделит достаточную финансовую помощь. При этом растут и долги населения; обычно в летние месяцы должники, не платившие зимой во время холодов, расплачиваются с коммунальщиками. Но в этом году цены на энергоносители достигли рекордных значений, долги стали больше и ситуация может серьёзно усугубиться уже осенью, отмечает издание.

Движение Don't Pay UK («Не плати Соединённому Королевству») собрало более 110 тыс. подписей в знак протеста против роста цен на электроэнергию. Но эти убеждённые неплательщики составляют лишь малую часть той массы людей, кто в принципе не может позволить себе оплату коммунальных услуг, особенно суровой зимой, подчеркнул автор материала. Должников в крайнем случае могут отключить от энергетической сети, но это длительный процесс; при этом поставщики должны всячески способствовать тому, чтобы клиенты расплачивались по долгам. Автор пишет, что некоторые компании могут обанкротиться, не справившись с «безнадёжными долгами», хотя правительство и готово их поддержать; «Существует риск того, что люди не смогут либо не будут платить, вероятно, их число довольно быстро увеличится. Тогда может случиться эффект домино, и мелкие поставщики с меньшим капиталом начнут разоряться»,— цитирует издание аналитика Джона Маска из RBC Europe Ltd.

Преодоление нынешнего кризиса — это серьёзная задача для следующего премьер-министра Великобритании, отмечает автор материала.