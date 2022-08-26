Эксперт Bloomberg: нынешний кризис ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году

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FAZ: Трюдо пообещал Шольцу подумать над поставками газа, но маршрут будет длинным Frankfurter Allgemeine
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В России временно приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет
Выдача загранпаспортов сроком действия 10 лет временно прекращается с 26 августа, сообщил консульский информационный портал МИД России. Паспорта сроком действия 5 лет продолжат выдаваться.
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Рогов: ВСУ нанесли 10 ударов по хранилищу отходов ядерного топлива на Запорожской АЭС
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли десять ударов по хранилищу отходов ядерного топлива на Запорожской АЭС.
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В ЦАР прибыли ещё 210 инструкторов из России
В Центрально-Африканскую Республику прибыли 210 инструкторов из России — теперь в республике работают 1345 инструкторов — сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность.
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Захарова проиграла в финале квалификации US Open-2022
Россиянка Анастасия Захарова не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису 2022 года.
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В Калининградской области рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей
В Калининградской области 20 тыс. малообеспеченных семей, в которых воспитываются 27 460 детей в возрасте от 8 до 17 лет, получают новую меру социальной поддержки.
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Синоптик Шувалов спрогнозировал уход аномальной жары в Москве с началом осени
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал аномальную жару в Москве.
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Диетолог Арзамасцев заявил, что идеальный бизнес-ланч должен состоять из нескольких блюд
Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев заявил, что идеальный бизнес-ланч должен состоять из нескольких блюд.
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Путин наградил орденом экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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Экономист Марков назвал трендом переход на расчёты в нацвалютах
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков назвал трендом переход на расчёты в нацвалютах.
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В Николаевскую область доставили партию гуманитарной помощи
Участники гуманитарной миссии «Единой России» доставили около тысячи продовольственных наборов жителям Снигирёвки, сёл Ивано-Кепино и Нововасилевка Николаевской области.
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В бывших промзонах Москвы возвели более 60 строений с начала года
В бывших промзонах Москвы возвели более 60 строений с начала 2022 года.
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Hill: в Киеве считают переговоры с Россией «смертным приговором»
Украинские официальные лица считают «смертным приговором» инициативу по переговорам с Россией на фоне специальной военной операции, пишет американская газета The Hill.
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Ферстаппен показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал лучшим во второй серии свободных заездов Гран-при Бельгии.
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Подмосковье примет участие в акции «Ночь кино»
Московская область примет участие в акции «Ночь кино».
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Главы Генштабов ВС Армении и России провели переговоры
Глава Генштаба ВС Армении генерал-майор Эдуард Асрян провёл переговоры с начальником Генерального штаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым во время своего визита в Россию.
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В Севастополе ожидается жара до +32 °С
В Севастополе в ближайшие три дня ожидается сильная жара.
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Инфекционист Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19
Врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.
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Эксперт по безопасности Бочкова рассказала, как вычислить телефонных мошенников
Эксперт по безопасности Ольга Бочкова рассказала, как вычислить телефонных мошенников.
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Заслуженный учитель России Ямбург высказался о проблеме буллинга в школах
Заслуженный учитель России, академик РАО Евгений Ямбург высказался о проблеме буллинга в школах.
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Врач Чернышова посоветовала людям с ослабленным иммунитетом теплее одеваться в период резкой смены погоды
Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с ослабленным иммунитетом теплее одеваться в период резкой смены погоды.
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Основатель «Теремка» сообщил, что кока-кола будет продаваться в России под новым брендом
Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил, что компания получила уведомление от Coca-Cola о том, что напиток будет продаваться в России под новым брендом «Добрый кола».
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«Спартак» объявил о подписании экс-форварда «Лацио» Бальде
Сенегальский нападающий Кейта Бальде продолжит карьеру в московском «Спартаке».
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Глава Артёмовского городского округа рассказал о плюсах Владивостокской агломерации
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон рассказал о плюсах Владивостокской агломерации.
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В «Автостате» рассказали о динамике продаж седельных тягачей в России
По итогам января — июля 2022 года продажи седельных тягачей снизились до -51%, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».
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Автоэксперт Баканов высказался о целесообразности покупки китайской машины
Автоэксперт Пётр Баканов высказался о целесообразности покупки китайского автомобиля.
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Объём инвестиций в экономику Подмосковья вырос на 12% в первом полугодии
Объём инвестиций в основной капитал Московской области вырос более чем на 12% в первом полугодии 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
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РЭО предложил отказаться от неэкологичной упаковки для букетов на 1 сентября
Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от неэкологичной упаковки для букетов на 1 сентября.
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Участники ВЭФ обсудят вопросы развития Арктики
Восточный экономический форум, который пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке, станет площадкой для мероприятий Плана председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.
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Турэксперт Мкртчян рассказал, как безопасно купить горящий тур
Гендиректор одной из российских туркомпаний Алексан Мкртчян рассказал, как безопасно купить горящий тур.
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Андрей Минаков — об учёбе в Америке: дом для меня это Россия, а не США
Трёхкратный призёр чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков рассказал, почему решил вернуться на лето из США в Россию.
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Цена на газ в Европе к закрытию торгов закрепилась в районе $3150 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе по итогам торгов установилась в районе $3150 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Военнослужащие Армении установили флаг ОДКБ на вершине Эльбруса
Военнослужащие горного подразделения Вооружённых сил Армении установили флаг ОДКБ на вершине Эльбруса.
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МИД России: санкции Запада всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений
В Министерстве иностранных дел России заявили, что антироссийские санкции Запада всё ещё мешают экспорту отечественной сельхозпродукции и удобрений.
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Власти Запорожской области: причин для эвакуации жителей региона нет
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что причин для эвакуации жителей освобождённых районов региона нет.
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Призёр Игр Колесников выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем на Спартакиаде
Призёр Олимпиады в Токио Климент Колесников завоевал золотую медаль в соревнованиях по плаванию на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта в Санкт-Петербурге.
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Двое погибли и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане
Два человека погибли и ещё двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Дагестане.
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Посол России в Словакии принял участие в акции памяти «Пробег Свободы»
В Словакии состоялась акция «Пробег Свободы», посвящённая 80-й годовщине формирования 1-го Чехословацкого армейского корпуса и 78-летию Словацкого национального восстания. На мероприятии присутствовали посол России Игорь Братчиков и оппозиционные латвийские политики.
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Westmeath Independent: украинского подростка избили в ирландском Маллингаре
Украинский подросток пострадал в конфликте с местными жителями в ирландском городе Маллингар в графстве Уэстмит, пишет Westmeath Independent. В материале издания отмечается, что мальчик получил перелом челюсти, а нападавшие кричали «Украинцы, отправляйтесь домой!». Местная полиция начала расследование инцидента.
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Бояринцев не удивлён ажиотажем вокруг матча «Факел» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы столичной команды в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
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Сальников считает, что у россиян есть шанс принять участие в Играх-2024
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что российские спортсмены смогут принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
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Захарова заявила о планах Киева сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев делает всё, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
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Колесников выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на Спартакиаде
Двукратный призёр летних Олимпийских игр в Токио Климент Колесников одержал победу в заплыве на 100 м вольным стилем на Всероссийской спартакиаде, которая проходит в Санкт-Петербурге.
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«Матч ТВ»: Самошников подпишет контракт с «Динамо» 29 августа
Защитник казанского «Рубина» и сборной России по футболу Илья Самошников может продолжить карьеру в столичном «Динамо».
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В США появится посол по особым поручениям в Арктическом регионе
Администрация США намерена учредить должность посла по особым поручениям в Арктике для продвижения интересов США в регионе.
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ВСУ усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС
Пресс-служба администрации города Энергодар заявила, что украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС.
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ЭСК признала ошибочным решение Сухого засчитать гол «Зенита» в матче с «Торпедо»
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого засчитать гол «Зениту» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо» (2:0).
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Александр Емельяненко планирует остаться жить в Екатеринбурге после боя с Дациком
Экс-чемпион ProFC в тяжёлом весе Александр Емельяненко рассказал, что после окончания поединка с Вячеславом Дациком планирует остаться в Екатеринбурге.
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Сальников не исключил переход ВФП в Азиатскую федерацию плавания
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников не исключил уход организации из Европейской лиги.
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Агент: загребское «Динамо» отказалось продать Иванушеца «Локомотиву»
Марко Налетич, агент хавбека загребского «Динамо» Луки Иванушеца, рассказал о срыве переговоров между хорватским клубом и московским «Локомотивом».
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Рогов: четыре человека погибли из-за удара ВСУ по посёлку Куйбышево в Запорожской области
По меньшей мере четыре человека, в том числе дети, погибли из-за удара украинских войск по посёлку Куйбышево в Запорожской области, сообщил член главного совета области Владимир Рогов в эфире «России 1».