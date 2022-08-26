Independent: «не утруждается быть министром» — Лиз Трасс обвинили в пренебрежении обязанностями главы внешнеполитического ведомства Великобритании

Лиз Трасс практически перестала исполнять свои обязанности в качестве министра иностранных дел Великобритании, передаёт The Independent. За последние почти полтора месяца Трасс провела всего два телефонных разговора и ни одной личной встречи, сосредоточившись на борьбе за пост премьер-министра страны.

Претендента на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс обвинили в пренебрежении своими обязанностями в качестве министра иностранных дел, с тех пор как она присоединилась к борьбе за лидерство в Консервативной партии почти 50 дней назад, пишет The Independent.

В оппозиционной Либеральной партии заявили, что Трасс не исполняла «почти никакие» обязанности главы внешнеполитического ведомства в течение последних 46 дней, сочтя, что она «насмехается» над одним из важнейших государственных постов.

Министр провела только два телефонных разговора и ни одной личной встречи с коллегами по министерству или иностранными послами с начала июля, когда она присутствовала на саммите G20 в Индонезии. Даже тогда Трасс прервала участие во встрече министров иностранных дел и вернулась в Лондон 7 июля, в день, когда Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра.

После объявления об отставке Джонсона Министерство иностранных дел обнародовало информацию о двух телефонных разговорах главы ведомства. Один состоялся 15 июля с министром иностранных дел Украины, а другой — 23 июля с французским коллегой по поводу очередей на границе в Кенте.

«Лиз Трасс решила взять самовольный отпуск от своей роли наиболее высокопоставленного дипломата Великобритании», — заявила представитель партии по иностранным делам Лейла Моран. По её словам, Трасс последние несколько месяцев больше заботилась о собственном карьерном росте, нежели об отстаивании национальных интересов Соединённого Королевства.

Моран заявила, что претендент на высший государственный пост пренебрегает своими обязанностями в период кризиса, указав на конфликт на Украине и растущую напряжённость между Западом и Китаем из-за Тайваня. «Если она не утруждается быть министром иностранных дел Великобритании, как мы можем рассчитывать на неё в качестве премьер-министра?» — предупредила политик.

Источник в избирательной кампании Трасс опроверг обвинения, заявив, что «Лиз продолжает выполнять свои повседневные обязанности в качестве министра иностранных дел».

Как отмечает The Independent, Трасс остаётся фаворитом гонки за лидерство, в ходе которой ей противостоит бывший канцлер казначейства Риши Сунак. Председателя Консервативной партии, который займёт и пост премьера, изберут 5 сентября.