Sky: британцев ждёт глубокая рецессия — Банк Англии повышает процентную ставку восьмой раз подряд
В четверг Банк Англии объявит о рекордном повышении процентной ставки за последние десятилетия, сообщает Sky News.
В четверг Банк Англии объявит о рекордном повышении процентной ставки за последние десятилетия, сообщает Sky News.
Матвей Каниковский прокомментировал победу на чемпионате России по дзюдо 2022 года в Екатеринбурге.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал динамику курса рубля.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам проверки на трёх объектах на Украине на фоне информации о подготовке провокации с «грязной бомбой» заявило, что не обнаружило признаков незаявленной ядерной активности.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова не исключила, что посетит чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
Страны G7 намерены оказать Украине совместную помощь предстоящей зимой. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что все политики в мире знают, кто устроил диверсию на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам.
Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не стремится разместить на своей территории ядерное оружие после становления членом НАТО.
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В рамках зерновой сделки перевезено 10 млн т зерна. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Для Британии нет способов безболезненно и с минимальными потерями выйти из текущего кризиса, считает глава Банка Англии Эндрю Бейли. Такое мнение он выразил на пресс-конференции в Лондоне.
Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира по дзюдо Матвей Каниковский завоевал золотую медаль первенства России 2022 года.
ВСУ выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО «Град», сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублёва на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.
Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредитных карт.
Сербский президент Александр Вучич спрогнозировал в Европе «адски тяжёлую» зиму из-за ожидаемого роста цен на электричество на фоне отсутствия поставок газа.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём новом докладе посоветовало Европе воздержаться от «чрезмерного оптимизма» по поводу нынешних запасов газа в подземных хранилищах и немедленно принять меры для подготовки к следующей зиме.
Бывший член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался о дисквалификации главного тренера Спартака Гогниева.
Таганский суд Москвы постановил отправить в СИЗО водителя грузовика, устроившего аварию с двумя жертвами на улице 1905 года в столице, заявили в прокуратуре.
Отношения России и Туркмении активно развиваются после прихода нового президента Сердара Бердымухамедова. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решение о дисквалификации главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева.
Министерство обороны России сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 107 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Все освобождённые будут доставлены военно-транспортной авиацией в Москву для лечения и реабилитации.
В российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.
Травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии кандидат медицинских наук Максим Саутин рассказал о самых распространённых травмах в период холодов.
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов прокомментировал ситуацию с выплатами мобилизованным.
Парки Московской области в октябре посетили около 4,3 млн человек.
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал результаты исследования Центра мониторинга, анализа и стратегии, согласно которым «российский нарратив» о спецоперации на Украине привлекает всё больше сторонников в Германии.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матче 16-го тура чемпионата России в Первой лиге между ярославским «Шинником» и тульским «Арсеналом».
Международные резервы России по состоянию на 28 октября составили $550,1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Медицинские организации Москвы в праздничные и выходные дни, приуроченные ко Дню народного единства, перейдут на особый график работы.
Актёр Андрей Носков поделился воспоминаниями о съёмках сериала «Кто в доме хозяин?», принёсшем ему широкую известность в 2006 году.
Главный министр пакистанской провинции Пенджаб Парвез Элахи потребовал от полиции расследовать обстрел колонны с членами партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф», в результате которой получил ранение экс-премьер страны Имран Хан.
По данным агентства «Автостат», в октябре 2022 года в России было приобретено 12 767 новых легковых автомобилей китайских марок — 29,5% от общего объёма рынка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего помощника и командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова заместителем командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в период ноябрьских праздников в Центральной России установится облачная погода, а дневные температуры не превысят +5 °С.
Бывший пакистанский премьер-министр Имран Хан получил ранение в ногу в ходе стрельбы во время марша сторонников его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф».
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях по инцидентам на матче 15-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и нижегородским «Пари НН».
Финансовая поддержка Вооружённых сил Украины со стороны иностранцев существенно снизилась, сообщает польский портал Onet.pl.
Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, заявили в Минобороны России.
Зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что агропромышленный сектор региона привлёк свыше 230 млрд рублей инвестиций с 2014 года. В Подмосковье за этот срок реализовали 284 проекта.
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Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, которая обвиняется в хищениях. Ей изменили меру пресечения на запрет определённых действий.
Министерство иностранных дел России располагает информацией о том, что Военно-морские силы Великобритании передали Киеву определённое количество беспилотных подводных аппаратов (БПА).
Основатель и генеральный директор проекта Green Flow Александр Тертычный рассказал о необходимости развития регионов с высоким туристическим потенциалом.
В Татарстане возбудили уголовное дело по факту применения насилия к воспитанникам детского сада в городе Азнакаево.
Еврокомиссия в 2023 году планирует передать киевским властям около €18 млрд, первый транш может поступить уже в январе, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матче 15-го тура чемпионата России между столичным «Динамо» и подмосковными «Химками».
МИД России указал британскому послу в Москве Деборе Броннерт на недопустимость враждебных провокаций со стороны Лондона и выдвинул требование незамедлительно их прекратить.