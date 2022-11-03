Sky: британцев ждёт глубокая рецессия — Банк Англии повышает процентную ставку восьмой раз подряд

Банк Англии в восьмой раз подряд повысит процентную ставку, передаёт Sky News. Процентная ставка достигнет рекордных с 2008 года 3%. Подобный шаг требуется для сдерживания инфляции, темп которой достиг максимума за 40 лет. По прогнозам аналитиков, страну ждёт затяжная и глубокая рецессия, а предприятиям придётся делать трудный выбор: стоит ли продолжать работу.

В четверг Банк Англии объявит о рекордном повышении процентной ставки за последние десятилетия, сообщает Sky News.

Ожидается, что повышение составит 0,75 процентных пункта, что станет самым значительным показателем с 1992 года. Таким образом, процентная ставка возрастёт до 3%, чего в Великобритании не наблюдалось с 2008 года. Как напоминает телеканал, Банк Англии повышает процентные ставки уже восьмой раз подряд. Ещё менее года назад базовая ставка составляла всего 0,1%.

Впрочем, ранее рынки прогнозировали, что повышение может составить и вовсе целый процентный пункт. Однако этого удалось избежать после ухода с поста премьер-министра Лиз Трасс и отмены составленного её правительством бюджета.

Сегодня Банк Англии также обнародует долгосрочные прогнозы инфляции в Великобритании, которые, как ожидается, покажут, что стоимость жизни в следующем году будет намного выше целевого уровня в размере 2%. В сентябре инфляция в стране достигла 40-летнего максимума, ускорившись до 10,1%, причём значительная часть роста была вызвана увеличением стоимости продуктов питания.

Посредством повышения ставок Банк Англии пытается взять под контроль базовую инфляцию, которая не включает в себя такие более динамичные факторы, как цены на бензин и энергоносители.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, прогнозы Банка Англии покажут «дальнейшее ухудшение экономических перспектив» страны. «Если исходить из рыночных цен, то экономика Великобритании, скорее всего, впадёт в более глубокую и продолжительную рецессию», — предупредили эксперты банка.

Теневой канцлер от Лейбористской партии Рейчел Ривз отмечает, что подобное повышение процентных ставок на 0,75 процентных пункта окажет огромное влияние как на потребителей, так и на компании. Так, уже в ближайшие месяцы возрастут ипотечные счета для миллионов британцев «с и без того ограниченным бюджетом».

«Для множества предприятий, переживших трудные годы, это будет означать отчаянно трудные решения о том, стоит ли продолжать работу», — заявила Ривз, предупредив, что всё это негативно скажется на росте британской экономики.

Опрос, проведённый компанией Ipsos по заказу телеканала, показал, что более четверти жителей Соединённого Королевства начали использовать свои кредитные карты для покупки продуктов питания. Пятая часть опрошенных признались, что вынуждены занимать деньги, чтобы приспособиться к росту цен.

Как напоминает Sky News, о решении Банка Англии будет объявлено через день после того, как в Центральном банке США, Федеральной резервной системе, также подтвердили, что повысят процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что базовая ставка в США может подняться даже выше, чем считалось ранее, чтобы справиться с самой сильной инфляцией за последние десятилетия, привело к обвалу фондовой биржи страны.



«На мой взгляд, очень преждевременно думать или говорить о приостановке повышения ставок. Нам предстоит пройти долгий путь», — предупредил Пауэлл.