Independent: продовольственная инфляция в Великобритании обновила рекорд

В Великобритании инфляция на продукты питания в прошлом месяце достигла рекордных 11,6%, причём подорожали даже такие базовые товары, как чай, молоко и сахар, пишет The Independent. Эксперты объясняют, что розничные торговцы столкнулись с увеличившимися производственными тратами из-за роста цен на сырьё и электроэнергию.

В октябре продовольственная инфляция в Великобритании достигла рекордных 11,6%: значительно подорожали даже такие базовые продукты, как чайные пакетики, молоко и сахар, сообщает The Independent.

Как рассказывает издание, в целом цены в магазинах сейчас на 6,6% выше, чем в это же время в прошлом году, когда они тоже обновили рекорды. Согласно индексу розничных цен Британского консорциума розничной торговли (BRC) и компании Nielsen, инфляция на продовольствие превзошла сентябрьские 10,6%, а также средний показатель за три месяца в 9,7%. Цены на свежие продукты питания сейчас на 13,3% выше, чем в октябре прошлого года, — в сентябре этот показатель составлял 12,1%. Рост цен на остальные товары увеличился с 3,3% до 4,1%.

«Октябрь стал тяжёлым месяцем для потребителей: они столкнулись не только с ростом счетов за электроэнергию, но и с подорожанием продуктовой корзины, — пояснила в интервью британской газете глава BRC Хелен Дикинсон. — Цены подскочили, потому что предприятия розничной торговли столкнулись со значительно возросшими производственными тратами из-за роста цен на сырьё и электроэнергию, а также нехватки рабочих рук». По словам эксперта, и магазины, и домохозяйства впереди ждут «сложные времена».

Сотрудник консалтинговой компании NielsenIQ Майк Уоткинс считает, что «розничные цены держатся на высоком уровне из-за внешних факторов, а сложные экономические условия негативно влияют на доверие потребителей и розничные расходы». Он подчёркивает, что до конца этого года в борьбе за лояльность покупателей главной ставкой станет возможность продавать товары по привлекательной цене.

«По всей Великобритании население столкнулось с последствиями инфляции на возросшую стоимость жизни, но, несомненно, самые серьёзные проблемы испытывают люди с самым низким доходом», — предупреждает Рейчел Булл, глава отдела по политике и исследованиям в неправительственной благотворительной организации Trussell Trust. Продовольственные банки обращают внимание, что спрос впервые превосходит пожертвования, потому что резко увеличилось число людей, которые вынуждены обратиться в благотворительные организации за помощью. Булл отмечает, что в августе и сентябре этого года в продовольственных банках сети Trussell Trust раздали на 46% больше продуктовых наборов, чем за тот же период в прошлом году. По словам эксперта, организации готовятся к «самой тяжёлой и загруженной зиме» и за следующие полгода планируют раздать более 1,3 млн продуктовых наборов, причём более полумиллиона из них предназначены для детей. В связи с этим Trussell Trust призывает британское правительство срочно принять меры и помочь людям с низким доходом пережить это сложное время, пишет The Independent.