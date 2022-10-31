Sky News: терпение на исходе — рост инфляции подрывает поддержку Украины среди британцев

Новый опрос показал, что большинство жителей Соединённого Королевства всё ещё выступают за сохранение антироссийского курса, которым следует Лондон. Но при этом многие из них признаются, что могут изменить своё мнение, если сохранение санкций против Москвы приведёт к росту цен на электричество и продукты, передаёт Sky News.

Подавляющее большинство британцев продолжает поддерживать санкции в отношении России. Но их мнение может измениться, если инфляционный кризис усугубится, сообщает Sky News со ссылкой на опрос компании Ipsos.

Согласно исследованию, 70% жителей Соединённого Королевства выступают за сохранение антироссийских ограничений. Вместе с тем только 41% говорят, что будут и дальше поддерживать эти меры, если они приведут к дальнейшему росту счетов за электричество.

Этот показатель значительно снизился по сравнению с мартом, когда трое из четырёх британцев (73%) были готовы мириться с повышением цен на энергию. С тех пор затраты на неё выросли более чем вдвое, в результате чего ежегодные счета домохозяйства в среднем увеличились более чем на £1200, обращает внимание Sky News.

По словам телеканала, в свежем опросе треть респондентов (32%) заявляют, что будут выступать против санкций, если они приведут к дальнейшему росту цен на электричество. То есть людей, разделяющих эту точку зрения, стало на 8% больше, чем в марте.

Опрос показывает, что общественная поддержка помощи, которую Лондон оказывает Киеву, остаётся высокой. 59% выступают за отправку оружия и денег, а 58% говорят, что Великобритания должна принимать больше украинских беженцев.

Однако из-за начавшегося весной роста счетов за электричество общественная поддержка санкций стала «более хрупкой». Согласно опросу Sky News, 41% населения «очень обеспокоен» влиянием украинского кризиса на экономику Великобритании, и столько же говорят, что конфронтация «значительно способствует» повышению цен.

По мнению респондентов, единственный фактор, который усиливает инфляцию больше, чем украинский конфликт, — экономическая политика консервативного правительства (48%). В качестве других причин кризиса британцы также называют чрезмерную прибыль корпораций, глобальные неурядицы и процентные ставки.

Многие опрошенные признаются: они «очень» (25%) или «достаточно» (45%) обеспокоены тем, что не смогут оплатить счета за коммунальные услуги в течение следующих шести месяцев. Если санкции приведут к подорожанию электричества, то они перестанут пользоваться поддержкой во всех слоях общества, как это было до сих пор, отмечает Sky News.

Половина людей с относительно надёжным финансовым положением (48%) продолжат поддерживать ограничения против Москвы. Однако среди тех, кто сильнее всего страдает от экономических трудностей, людей, выступающих против санкций, будет больше, чем их сторонников.

Хотя дополнительное повышение цен ослабит поддержку санкций, большинство людей (52%) по-прежнему поддержат меры, если цены будут оставаться на текущем высоком уровне дольше. Даже среди тех, кто говорит, что они «с трудом выживают», 45% согласны терпеть своё нынешнее положение ради поддержки Украины, но 30% не согласны, утверждает Sky News.

По мнению директора исследований в Ipsos Кирена Педли, опрос демонстрирует, что «явное большинство» британцев всё ещё находится на стороне Украины. «Тем не менее есть некоторые свидетельства того, что поддержка санкций в условиях роста цен на электричество и продукты питания может оказаться не безграничной, если со временем они продолжат расти ещё больше», — добавил он.