Bloomberg: уже почти половине британских семей приходится выживать на £3 в неделю

Как показывает статистика, доля британцев, которые с трудом сводят концы с концами, за последний год удвоилась. В условиях усугубляющегося экономического кризиса и роста стоимости жизни уже почти половина британских семей вынуждена пытаться выжить на сумму менее £3 в неделю, сообщает Bloomberg.

Наблюдая, как из-за двузначных показателей инфляции и глобального роста цен на всё их доходы постоянно снижаются, миллионы людей в Великобритании впервые оказались в положении, когда им приходится экономить буквально на всём и даже обращаться за помощью, сообщает Bloomberg. Согласно данным компании Asda Income Tracker, доля британских домохозяйств, у которых практически не остаётся доходов, которые они могли бы потратить на своё усмотрение, удвоилась с 20% до 40% за последние девять месяцев.



Это фактически означает, что доля людей, пытающихся свести концы с концами, за последний год удвоилась, при этом почти у половины британских семей остаётся менее чем £3 для расходов в течение недели, подчёркивается в статье. В результате многие британцы влезли в долги, оказавшись не в состоянии оплачивать своё жильё и еду, а другие вынуждены отказываться даже от покупки предметов первой необходимости.



В частности, исследование, проведённое Фондом Джозефа Раунтри, показало, что в этом году около 7 млн британских семей лишились возможности обеспечить себе отопление, туалетные принадлежности или возможность принимать душ. Некоторые даже вынуждены сократить число приёмов пищи до одного раза в день, говорится в статье.



При этом сильнее всего, как показывает статистика, пострадали 20% работающих британцев, которые находятся в группе с самыми низкими доходами. По данным Центра экономических и бизнес-исследований, в сентябре валовой доход в этой группе составлял в среднем около £407 в неделю. На протяжении последнего десятилетия у них обычно оставались хотя бы небольшие средства на дополнительные расходы.



В частности, в прошлом году эта сумма достигала £55, поясняется в статье. Но с начала этого года доход для 20% самых низкооплачиваемых работников в Великобритании резко упал. И теперь после уплаты обязательных налогов и оплаты всех расходов первой необходимости, включая жильё, отопление и питание, у них фактически остаётся лишь около £2,66 в неделю — на это можно купить сейчас лишь одну чашку кофе, пишет Bloomberg.



Что же касается британских семей из наименее обеспеченной категории, чей валовой доход в сентябре составлял всего £189 в неделю, то им теперь не хватает даже на самое необходимое: чтобы оплачивать хотя бы минимальные базовые потребности, им уже не хватает в среднем £63 каждую неделю — и это самый большой дефицит, который наблюдается за последние 15 лет, подчёркивается в статье.



«Это не вызывает ничего, кроме отчаяния», — заявила в этой связи Эбигейл Дэвис из Университета Лафборо, которая занимается исследованиями в сфере социальной политики и уже на протяжении 22 лет изучает проблемы бедности и социального неравенства. По её мнению, без какой-либо срочной помощи со стороны властей этот кризис будет иметь очень серьёзные долгосрочные последствия. «Чем дольше люди живут в бедности, тем дольше они, вероятно, в ней и останутся», — подчеркнула Дэвис.



И это всего лишь часть негативных последствий на фоне кризиса роста стоимости жизни, с которыми придётся бороться новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, когда он вступит в должность, отмечается в статье. Нынешняя политическая неразбериха только усилила неопределённость в отношении того, будет ли правительство решать проблему резкого роста цен и как вообще возможно это сделать, пишет Bloomberg.



При этом британцы практически с любым уровнем доходов уже сталкиваются с тяжёлым бременем на фоне энергетического, ипотечного и пенсионного кризисов одновременно. По данным Управления финансового надзора Великобритании, этой весной более половины взрослых британцев испытывали трудности при оплате своих счетов. Платежи по ипотечным кредитам также растут. А число людей, которые либо не могут платить арендную плату, либо делают это с большим трудом, с апреля выросло на 45%, согласно данным благотворительной организации Shelter.



Причём покупательная способность среди бедных британцев испаряется непропорционально быстро под ударом инфляции, отмечается в статье. Отчасти это связано с тем, что люди из этой группы, как правило, и так уже тратят большую часть своего дохода на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, цены на которые взлетели до небес. Кроме того, повышение и индексация заработной платы для низкооплачиваемых профессий также происходит обычно гораздо медленнее.



Нынешний кризис пришёл после 15-летней стагнации заработной платы для самых бедных слоёв населения Великобритании, которая наблюдалась ещё перед пандемией COVID-19, поясняет Bloomberg. Рост доходов британцев при этом отстаёт от других европейских стран: по данным лондонского аналитического центра Resolution Foundation, типичный средний доход в Великобритании сейчас ниже, чем во Франции, Германии и Ирландии, и в то же время пособия по безработице там находятся на одном из самых низких уровней, по сравнению почти с любой другой страной с развитой экономикой.



Между тем британцы со средним доходом также переживают самый большой финансовый кризис, по крайней мере, с 2014 года, говорится в статье. Согласно статистике, за период с января по сентябрь этого года их дискреционный доход упал более чем на четверть. И это фактически свело на нет всё, что было достигнуто в этой сфере за последние восемь лет, подчёркивается в статье. В результате многие люди даже со средними доходами вынуждены впервые в жизни обращаться в продуктовые фонды, чтобы получить продовольственную помощь и как-то прокормить семью.



В некоторых регионах Великобритании за пределами Лондона удар инфляции ощущается ещё сильнее. По данным Asda Income Tracker, средний лондонец пока имеет дискреционный доход, более чем в два раза превышающий таковой у человека, живущего на северо-востоке Англии. Например, 59-летний отец-одиночка троих детей Ник де Стакпул вынужден вечерами отключать отопление, когда его семья ложится спать. А накормить всех ему удаётся только благодаря помощи из продуктового фонда Dads House. «Но я не хочу жить на консервах. Я хочу, чтобы мои дети были здоровы», — заявил он в интервью Bloomberg.



Между тем и благотворительные организации, такие как Dads House, тоже начинают сдаваться под тяжестью резко возросшего спроса на их услуги. «То, что мы наблюдаем сейчас, мы ещё никогда раньше не видели. Даже у тех людей, которые раньше нам жертвовали, больше нет такого располагаемого дохода, чтобы делать пожертвования», — рассказал в интервью Билли Макгранаган, основавший эту организацию в 2008 году.



Согласно недавнему опросу, представители примерно половины независимых продуктовых фондов в Великобритании уже предупреждают, что они либо не смогут помочь всем, кто к ним обращается, либо им придётся сократить порции еды, которую они раздают этой зимой. И этот кризис выглядит более серьёзным, чем те сложности, с которыми им пришлось столкнуться в период пандемии COVID-19, отмечается в статье. «По крайней мере, в разгар пандемии мы знали, что в конечном итоге ей придет конец», — заявила в этой связи Кэти Бланд, координатор волонтёров в Leominster Food Bank.