Independent: погаснут даже светофоры и фонари — британцев предупредили о зимних перебоях с электричеством

Британский энергетический гигант National Grid предупредил о том, что в особенно морозные январские и февральские вечера жители Соединённого Королевства могут столкнуться с отключениями электричества на три или четыре часа. В качестве причины руководители компании называют сокращение поставок газа в Европу из-за продолжающегося украинского конфликта, сообщает The Independent.

В «очень-очень холодные» зимние вечера домохозяйства Соединённого Королевства столкнутся с трёх- или четырёхчасовым отключением электричества. С таким предупреждением выступил руководитель британского энергетического гиганта National Grid Джон Петтигрю, сообщает The Independent.

По словам бизнесмена, компания может выключить электричество и газ «в самые тёмные январские и февральские вечера» с 16 до 19 часов, если поставки энергии из Европы окажутся недостаточными из-за продолжающегося конфликта на Украине. Более того, ситуация усугубится, если скорость ветра будет низкой, что снизит эффективность силовых турбин, а импорт энергии будет ограничен.

Представители National Grid заверяют, что не меняют своего «базового сценария», согласно которому газа и электроэнергии для удовлетворения зимнего спроса будет достаточно. Но они добавляют, что из-за последствий противостояния Москвы и Киева в стране возможны веерные отключения электричества.

На фоне приближающихся морозов Европа больше не может рассчитывать на российский газ. Если Москва продолжит сокращать поставки, то континент столкнётся с нехваткой голубого топлива даже при нормированном потреблении, считают эксперты.

Королевство не сталкивалось с подобными отключениями с 1970-х годов. В то время перебои, вызванные забастовками шахтёров и нефтяным кризисом, привели к повышенному спросу на свечи, вынуждённому введению трёхдневной рабочей недели и сокращению школьных занятий, напоминает издание.

В современном цифровом мире, где много завязано на электроэнергии, отключения «кажутся совершенно чуждыми». Поэтому издание решило выяснить у экспертов, как будет проходить этот процесс, кому удастся его избежать и как долго он продлится.

В National Grid заявляют, что отключение электричества — наихудший сценарий развития событий этой зимой. Следовательно, прежде чем достичь этой критической точки, Великобритания должна будет пройти несколько этапов.

Одним из первых будет острочка закрытия электростанций, работающих на угле. Затем компания попросит крупных промышленных пользователей, включая фабрики, ограничить потребление в периоды пиковой нагрузки, рассказывает The Independent.

Ещё одним шагом станут правительственные рекламные кампании, призывающие людей к экономии электроэнергии. Но если все эти меры окажутся безуспешными, а поставок по-прежнему будет недостаточно, то для борьбы с чрезвычайной ситуацией может быть объявлена серия веерных отключений, поясняет издание.

По данным Ассоциации энергетических сетей (ENA), отключения охватят почти всю страну. В результате перестанут работать светофоры и уличные фонари, а дома окажутся без электричества, обращает внимание The Independent.

Запланированное отключение электричества — экстраординарное событие. Но если не снизить нагрузку на сеть, это приведёт к более масштабным перебоям в подаче электроэнергии, которые менее контролируемы, пояснил изданию представитель ENA.

Содиректор Центра энергетических исследований Великобритании профессор Кит Белл предположил, что National Grid будет уведомлять население как минимум за 24 часа до отключения через местные и национальные СМИ. По его словам, прогнозы погоды позволят предсказать вероятное похолодание.

Правительство и National Grid согласовали очень ограниченный список объектов «важнейшей национальной инфраструктуры», которых не должны затронуть отключения. В их число входят центры управления воздушным движением, крупные больницы с отделениями неотложной помощи, а также военные базы.

Кроме того, у местных операторов есть так называемый реестр приоритетных услуг, в который входят многодетные семьи или больные, зависящие от поступления электричества в их дома. Предполагается, что они получат поддержку. Впрочем, упоминание в списке не даёт им права избежать отключений, подчёркивается в статье.

По словам профессора Белла, идея с отключением останется актуальной до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине — и даже после его окончания. Всё зависит от того, сколько времени потребуется, чтобы «восстановить нормальные деловые отношения» с российскими газовыми компаниями. Вместе с тем, на его взгляд, нужно изучать другие источники энергии, включая США и Ближний Восток.

Ещё один директор Центра энергетических исследований Великобритании Роберт Гросс полагает, что украинский конфликт будет уже в меньшей степени влиять на ситуацию с электричеством следующей зимой. Он также считает, что его стране необходимо заключить с соседями пакт о сотрудничестве в области энергетики, чтобы избежать перебоев.

В то же время Гросс заявляет, что королевству необходимо снижать зависимость от газа. Он предлагает Лондону вкладываться в возобновляемые источники энергии, включая ветряки, хотя и признаёт, что этот процесс может затянуться на многие годы, заключает The Independent.