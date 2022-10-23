Der Freitag: провал Трасс дискредитировал экономический либерализм — возможно, навсегда

Короткое и провальное пребывание Лиз Трасс в должности премьера Великобритании имеет важно последствие, пишет Der Freitag: оно полностью дискредитировало идеологию экономического либерализма. Отныне любой политик, выступающий за понижение налогов и уменьшение госрегулирования, будет вынужден дистанцироваться от катастрофы, организованной правительством Лиз Трасс.

Лиз Трасс нечего предъявить в качестве позитивного вклада своего короткого правления, пишет Der Freitag: напротив, её достижение состоит в том, что она разрушила очень многое за очень непродолжительное время. При этом её влияние на политику Великобритании можно считать крайне важным, отмечает издание.

За свои несколько недель пребывания на посту премьера Трасс смогла предложить стране идеологическую модель, давними сторонниками которой были некоторые правые в Великобритании и во всём мире, пишет Der Freitag. Эта модель строится на обществе с низкими налогами и малым уровнем регулирования со стороны государства, в котором богатейшие имеют возможность развиваться и приумножать свои богатства. Согласно этой идеологии экономического либерализма, все получают выгоду, когда самые богатые слои населения богатеют и дальше.

Как пишет издание, отныне эту модель можно переименовать в «трассономику»: по мнению Der Freitag, короткое пребывание Лиз Трасс у власти дискредитировало свободную рыночную экономику, причём, возможно, навсегда. В рамках «трассономики» была поднята верхняя граница бонусов для банков и понижены налоги для 600 тыс. наиболее богатых людей страны. Финансовые рынки ужаснулись идее профинансировать снижение налогов за счёт правительственных кредитов, а также намерению Трасс потратить £150 млрд на преодоление последствий роста цен на энергию.

Теперь любой, кто будет выступать за понижение налогов, будет вынужден дистанцироваться от катастрофы, организованной Лиз Трасс, пишет Der Freitag. Из-за её идеологического эксперимента, в котором в роли подопытных выступали граждане Великобритании, весь мир увидел, что будет, когда реализуются меры, на которых многие правые настаивают уже долгое время: происходит падение экономики, а в финансах образуется гигантская чёрная дыра.

Как отмечает издание, Лиз Трасс недолго пробыла у власти, однако ей хватило несколько недель, чтобы обнаружить несколько неудобных фактов. Один из фактов заключается в том, что консервативная партия выдохлась и больше не может править. Консерваторам не нужна власть, им нужна групповая терапия, пишет Der Freitag.