Das Erste: Трасс извинилась за свои ошибки, но в отставку уходить не захотела

Премьер-министр Великобритании Трасс извинилась за свои планы по снижению налогов и вызванные ими потрясения на финансовых рынках, сообщает Das Erste. Она признала, что правительство «зашло слишком далеко и слишком быстро». При этом политик отказалась уходить в отставку и пообещала возглавлять Консервативную партию и на следующих парламентских выборах.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за свои планы по снижению налогов и вызванные ими потрясения на финансовых рынках, передаёт Das Erste.

«Я действительно хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки», — заявила Трасс.

Несмотря на критику, она заявила о намерении остаться на посту премьер-министра Великобритании. «Я остаюсь, потому что меня выбрали работать на благо этой страны, — сказала она. — И это то, что я намерена делать». По сообщениям СМИ, Трасс, которая сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра менее шести недель назад, уже грозит возможный вотум недоверия со стороны однопартийцев.

Масштабное сокращение налогов, объявленное её правительством, привело к резкому падению британского фунта и стремительному росту процентных ставок. При этом неясно, из каких источников планировалось финансировать пакет мер. Трасс признала, что правительство «зашло слишком далеко и слишком быстро».

Трасс была вынуждена уволить своего союзника по предвыборной кампании и министра финансов Квази Квартенга и заменить его опытным прагматиком Джереми Хантом. В понедельник он объявил о развороте экономической политики «на 180 градусов» — от основного обещания Трасс не осталось почти ничего. В интервью она заявила о восстановлении экономической стабильности Великобритании.

В отношении своего политического будущего премьер-министр Великобритании настроена оптимистично: «Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах», — подчеркнула Трасс.

Уже через несколько недель после вступления в должность Трасс столкнулась с серьёзным давлением в рядах собственной партии. Некоторые консерваторы открыто призывают её уйти в отставку. Набирают обороты и дискуссии о возможных преемниках или новых парламентских выборах, пишет Das Erste.