Independent: «её дни сочтены» — Трасс предрекли скорую отставку

Глава британского правительства решила укрепить своё шаткое положение с помощью коренного изменения своей экономической политики. Но, по мнению многих представителей Консервативной партии, Лиз Трасс придётся расстаться с премьерским креслом в самое ближайшее время, сообщает The Independent.

Попытки главы британского правительства Лиз Трасс укрепить своё шаткое положение с помощью перестановок в кабинете и коренного изменения экономической политики не увенчались успехом. Она может лишиться своего поста в течение «дней или недель», пишет The Independent.

По информации издания, в парламенте не исключают, что уже на следующей неделе группа ведущих представителей тори посетит премьер-министра. Трасс проинформируют, что она теряет поддержку законодателей, поэтому её «игра окончена».

Накануне глава правительства отправила в отставку канцлера казначейства своего близкого соратника Квази Квартенга в надежде успокоить рынки. Трасс пошла на этот шаг незадолго до своей пресс-конференции, на которой она объявила, что собирается повысить корпоративный налог, несмотря на прошлые обещания этого не делать, отмечает The Independent.

Премьер подчеркнула, что она по-прежнему планирует добиться экономического роста в стране. При этом Трасс снова возложила ответственность за финансовые потрясения в Великобритании на международную обстановку и украинский конфликт.

Глава правительства призналась, что «невероятно сожалеет» об увольнении Квартенга. Вместе с тем ни она, ни он не принесли никаких извинений за сентябрьский мини-бюджет, который вызвал панику на рынках, обращает внимание The Independent.

Восьмиминутная пресс-конференция, на которой Трасс ответила всего на четыре вопроса, вызвала тревогу среди тори. Представители партии назвали выступление премьера «мучительным» и «шокирующее плохим».

«По сравнению с ней даже Тереза Мэй смотрится как Барак Обама. Она не умеет общаться. У неё это просто не получается», — сказал The Independent один бывший министр. «Она выглядела как ребёнок, которого против его воли вытащили на сцену и заставили объясняться. Не чувствовалось раскаяния», — отметил другой.

Один депутат сообщил изданию, что парламентарии-тори считают смещение Трасс «неизбежным». При этом они активно обсуждают, как сделать так, чтобы они, а не все члены партии, имели последнее слово при выборе преемника.

«Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно, — отметил другой парламентарий в интервью The Independent. — Они задаются двумя вопросами: как её (Трасс. — ИноТВ) убрать и сколько ей осталось, дни или недели?»

«Даже её сторонники пополняют ряды недовольных. Их отправляли выступать в эфире, чтобы они отстаивали её политику, а теперь их выставили идиотами. Все в бешенстве», — добавил собеседник издания.

Ещё один бывший министр заявил The Independent: «У неё был крошечный проблеск надежды, и она села в лужу». А другой добавил: «Этого (увольнения министра финансов и изменения курса. — ИноТВ) недостаточно для рынков, и слишком поздно для партии. Избиратели просто сочтут это конфузом».

Депутат-тори предположил, что отстранение Квартенга — «последняя отчаянная мера», которая никак не восстановит авторитет Трасс, учитывая, что он просто выполнял её экономические планы. Премьер-министр теперь стала «хромой уткой, которая больше не сможет ничего добиться через парламент». «Её дни сочтены», — отметил собеседник издания. По его словам, в партии уже ведутся переговоры о том, чтобы заместить главу правительства до 31 октября.

Впрочем, некоторые предупреждают, что отставка уже третьего лидера за три года навредит самой партии. Отстранение Трасс сделает консерваторов «ещё большим посмешищем, чем они уже являются», предположил ветеран-тори Кристофер Чоуп.

Между тем экспресс-опрос показал, что более половины (52%) избирателей считают, что Трасс поступила правильно, уволив министра финансов. Но в то же время только 15% признают, что решения премьера убедили их в её способности управлять государством.

Лидер лейбористов Кир Стармер, партия которого в недавних опросах общественного мнения обошла консерваторов, призвал к проведению досрочных всеобщих выборов. По его словам, действующий премьер-министр загнала экономику Великобритании «в тупик».