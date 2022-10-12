Daily Telegraph Оригинал

DT: Лиз Трасс официально объявит Китай «угрозой» для Великобритании

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В обновлённой версии Комплексного обзора от 2021 года премьер-министр Лиз Трасс переведёт Китай из категории «системного конкурента» в категорию «угрозы» для Великобритании, передаёт The Daly Telegraph. Как отмечает издание, это отвечает убеждениям множества представителей Консервативной партии и самой Трасс, которая считает Пекин «самой серьёзной долгосрочной угрозой нашим ценностям и образу жизни».
DT: Лиз Трасс официально объявит Китай «угрозой» для Великобритании
АР

Лиз Трасс впервые официально объявит Китай «угрозой» для Великобритании, что, как отмечает The Daily Telegraph, станет серьёзным изменением дипломатической позиции страны, отражающим убеждения нового премьер-министра. 

По данным издания, на этой неделе правительство Трасс представит официальное обновление к Комплексному обзору от 2021 года, составленному при бывшем премьере Борисе Джонсоне. В этом обзоре Китай был назван «системным конкурентом», но в нём не говорилось, что Пекин активно враждебен по отношению к Лондону.
 
Однако это не отражает позиции нового премьера Трасс, которая считает, что Поднебесная является «самой серьёзной долгосрочной угрозой нашим ценностям и образу жизни». Во вторник представитель Даунинг-стрит подтвердил The Daily Telegraph, что в команде Трасс уже работают над обновлением обзора, и не стал отрицать, что классификация в качестве «угрозы» будет использована впервые.
 
Представители Консервативной партии в парламенте в целом приветствовали подобный шаг. Так, инициативу поддержали бывший лидер партии сэр Иэн Дункан Смит и министр по вопросам безопасности Том Тугендхат.
 
Сама Трасс и британские парламентарии неоднократно критиковали Китай за несоблюдение прав человека в провинции Синьцзян, где, по данным ООН, уйгуров заставляют работать бесплатно.
 
Ранее на этой неделе глава штаб-квартиры правительственной связи (GCHQ) сэр Джереми Флеминг предупредил, что Китай может использовать свою версию GPS для «контроля и слежки» за людьми. Флеминг заявил, что спутниковая навигационная система BeiDou присутствует более чем в 120 странах мира и может быть использована Пекином для сбора данных пользователей. По его словам, она может дать Китаю преимущество перед Западом в будущих конфликтах.
 
Не меньшие опасения вызывает и противоспутниковое оружие, над которым работают в Китае, пишет The Daily Telegraph. От беспрепятственного доступа к спутникам зависят не только банковский сектор и национальная инфраструктура, но и вооружённые силы. В западных службах безопасности опасаются, что в будущем конфликте из-за Тайваня Пекин может использовать противоспутниковое оружие для уничтожения американских спутников GPS, что даст Поднебесной значительное преимущество на поле боя.
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Daily Telegraph Великобритания Европа
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