France 2: четыре лидера за шесть лет — после брексита Великобритания погрузилась в политический хаос

Бывший премьер-министр Борис Джонсон попытается вернуть власть на срочных внутрипартийных выборах Консервативной партии: букмекеры называют его фаворитом, а многие сопартийцы — единственной надеждой пережить кризис, передаёт France 2. Соединённое Королевство переживает крупнейший период политической нестабильности, при этом населению Великобритании уже надоела такая чехарда первых лиц страны на фоне растущей инфляции.

Соединённое Королевство надеялось, что перевернуло страницу под названием «Борис Джонсон», но спустя всего два месяца он снова вернулся на передовицы газет. Букмекеры даже называют его фаворитом на место преемника (Лиз Трасс. — ИноТВ), заместившей его самого на Дунинг-Стрит, 10.

Взбалмошный бывший премьер-министр, отстранённый своей собственной партией после многочисленных скандалов…

БОРИС ДЖОНСОН, бывший премьер-министр Великобритании: Аста ла виста, бэйби («До свидания, детка»)!

…сократил свой отдых на Карибах, готовый, по словам приближённых, ввязаться в борьбу. Под борьбой понимаются срочные внутрипартийные выборы в Консервативной партии. Его возможные соперники — Риши Сунак, его бывший министр финансов, и Пенни Мордонт — харизматичная депутат, о которой много говорили после сорванного прыжка в телешоу. Она первая официально объявила, что выдвигает свою кандидатуру.

Все трое увеличили число закулисных встреч, чтобы получить поддержку консервативных депутатов, но самим британцам, кажется, надоели очередные перестановки.

БРИТАНКА: Это детский сад, не пойми что.

ДРУГАЯ БРИТАНКА: Будем надеяться, что они договорятся ради блага страны вместо того, чтобы удовлетворить своё эго.

ТРЕТЬЯ БРИТАНКА: У меня такое ощущение, что страну просто потеряли, это ужасно.

С момента объявления о брексите в Соединённом Королевстве сменилось четыре премьер-министра за шесть лет — все они консерваторы — и четыре министра финансов за едва ли четыре месяца на фоне резко растущей инфляции. Ещё никогда страна не переживала период такой политической нестабильности. Консерваторам, раздираемым противоречиями, не удаётся договориться ни о лидере, ни об идеях, однако они отказываются проводить новые парламентские выборы из страха, что оппозиция может выиграть.

ДИАНА ШЛИНГЕР, спецкорреспондент в Эдинбурге (Шотландия): Загнанные в угол, некоторые консерваторы считают, что тот самый человек, которого они сами меньше двух месяцев назад отправили в отставку, — их единственная надежда. Однако получится ли у Бориса Джонсона получить достаточно поддержки для выдвижения своей кандидатуры? Ответ мы узнаем не позднее понедельника.