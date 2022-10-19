Sky News: британские тори уже хотят вернуть Бориса Джонсона
Добрый день. Начнём со срочной новости. Согласно новому опросу, который провели среди членов Консервативной партии Великобритании, больше половины из них считают, что Лиз Трасс должна покинуть пост премьер-министра. Как вы помните, именно члены Консервативной партии проголосовали за то, чтобы она заняла эту должность вместо Бориса Джонсона. Подробности нам расскажет заместитель редактора по политическим вопросам Сэм Коутс. Сэм, в этом опросе приняли участие более 500 членов Консервативной партии. О чём они вам рассказали?
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