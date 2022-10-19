Sky News: британские тори уже хотят вернуть Бориса Джонсона

Среди членов Консервативной партии Великобритании провели опрос, который выявил, что большинство из них высказываются за то, чтобы Лиз Трасс ушла с поста премьер-министра, сообщает Sky News. И на замену ей прочат сразу несколько кандидатур, но наибольшее число голосов набирает бывший премьер-министр Борис Джонсон.

Добрый день. Начнём со срочной новости. Согласно новому опросу, который провели среди членов Консервативной партии Великобритании, больше половины из них считают, что Лиз Трасс должна покинуть пост премьер-министра. Как вы помните, именно члены Консервативной партии проголосовали за то, чтобы она заняла эту должность вместо Бориса Джонсона. Подробности нам расскажет заместитель редактора по политическим вопросам Сэм Коутс. Сэм, в этом опросе приняли участие более 500 членов Консервативной партии. О чём они вам рассказали?

СЭМ КОУТС, журналист Sky News: Да, Джейн. Какой невероятный поворот всего за несколько недель от людей, которые привели Лиз Трасс на пост премьер-министра. И теперь большинство из них не хотят её там видеть.

Этот вывод следует из опроса YouGov, который проходил в последние дни среди партии тори. Давайте посмотрим на главный результат. Из 530 представителей Консервативной партии, которых опросили за последние два дня, 55 процентов сказали YouGov, что, по их мнению, премьер-министр должна покинуть сейчас свой пост.

И при ответе на вопрос, кто должен прийти к ней на смену, во главе списка стоит Борис Джонсон. 32 процента говорят, что бывший премьер-министр должен снова взять на себя эту роль. Он был избран в 2019 году c поддержкой избирателей. И члены Консервативной партии хотят к нему вернуться. Риши Сунак стал вторым и набрал 23 процента голосов. Третьим пришёл Бен Уоллес.

Так что вот такие удивительные результаты. Они показывают, что хаос последних дней как на рынках, так и на конференции Консервативной партии, а также увольнение в пятницу Квази Квартенга, вчерашний поворот на 180 градусов от Джереми Ханта — всё это оказывает реально большое влияние на то, что члены партии тори думают по поводу Лиз Трасс.

Дата выхода в эфир 18 октября 2022 года.