CNN: Вашингтон пообещал отслеживать «необычную» активность на российских учениях

НАТО и Россия планируют параллельно провести давно запланированные учения ядерных сил. При этом, по словам чиновников, в свете украинского конфликта Пентагон и американские спецслужбы будут пристально наблюдать за перемещением стратегического арсенала Москвы, сообщает CNN.

НАТО и Россия намерены отдельно провести давно запланированные учения ядерных сил. Они пройдут в период «огромной напряжённости» между сторонами из-за продолжающегося украинского конфликта, сообщает CNN.

Предполагается, что российские манёвры состоятся до конца текущего месяца. По словам чиновников, Пентагон и американские спецслужбы наблюдают за «неожиданными или необычными передвижениями» ядерного арсенала Москвы.

«Мы считаем, что ядерная риторика России и её решение провести эти учения во время конфликта на Украине являются безответственными. Размахивать ядерным оружием, чтобы добиться принуждения Соединённых Штатов и их союзников, — безответственно», — заявил CNN высокопоставленный представитель Минобороны США.

По информации американских властей, российские ежегодные учения «Гром» продлятся несколько дней. Они как обычно «будут включать запуски боевых ракет, а также развёртывание сил и средств стратегического назначения», заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Хотя российские манёвры являются обычным делом, они проводятся после предупреждения президента Джо Байдена о том, что мир находится на пороге «ядерного армагеддона». Впрочем, по признанию представителей Белого дома, у них пока нет никаких доказательств или разведданных о том, что Владимир Путин собирается использовать ядерное оружие, подчёркивает CNN.

Однако в свете напряжённой ситуация вокруг Украины российские учения привлекают ещё большее внимание. Вашингтон, который и так постоянно наблюдает за российскими ядерными силами, теперь будет отслеживать любые признаки того, что их перемещения «выходят за рамки обычного», сообщили телеканалу официальные лица.

Ожидается, что на учениях основной акцент будет делаться на стратегических вооружениях. Иными словами, Россия испытает баллистические ракеты, о чём она должна будет заблаговременно уведомить в соответствии с договорными обязательствами.

Представители НАТО и США выразили уверенность, что смогут точно отслеживать любую активность во время манёвров. «И, конечно же, мы будем сохранять бдительность не в последнюю очередь в свете завуалированных ядерных угроз и опасной ядерной риторики, которую мы наблюдаем с российской стороны», — пообещал глава альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того, в понедельник западный военный блок начинает свои ежегодные ядерные учения, известные как «Стойкий полдень». В них примут участие порядка 60 самолётов, в том числе американские бомбардировщики B-52, но они не будут нести на борту настоящее оружие, утверждает телеканал.

Основной район западных учений будет находиться на расстоянии более 625 миль от России. Тренировочные полёты будут проходить над Бельгией, Великобританией и Северным морем. Цель манёвров — убедиться в «надёжности, эффективности и безопасности» сил ядерного сдерживания НАТО, пояснил CNN представитель Пентагона.