NBC: Лукашенко предупредил Запад о «красных линиях» Путина
Этот саммит проходит на фоне обострения вооружённого противостояния на Украине и усиления риторики по поводу потенциального использования ядерного оружия. С подробностями у нас на прямой связи главный международный корреспондент Кир Симмонс.
Доброе утро! Вы взяли эксклюзивное интервью у одного из участников этого саммита и одного из ключевых союзников Путина — у президента Белоруссии. Что он сказал относительно вопроса ядерных вооружений?
КИР СИММОНС, главный международный корреспондент NBC: Да, именно так: это был президент Лукашенко. Он, как вы верно подметили, — ключевой союзник Кремля и авторитарный лидер. Он довольно регулярно проводит встречи с президентом Путиным. Поэтому из общения с ним можно получить представление об умонастроениях президента Путина.
С одной стороны, его слова, по-моему, прозвучали отчасти обнадёживающе, поскольку он, похоже, дал понять, что президент Путин не станет просто так использовать ядерные вооружения, однако для Украины и Запада они не были обнадеживающими, поскольку он, похоже, также намекнул на то, что существуют другие воздушные вооружения, которыми может воспользоваться президент Путин и которые, честно говоря, могут быть разрушительными. Послушайте.
КИР СИММОНС (запись): Как вы думаете, президент Путин станет использовать ядерное оружие?
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Если вы загоняете человека или страну в угол, то выход оттуда один — только вперёд. Поэтому не надо переходить красные линии. Нельзя их переходить.
Несколько дней назад Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила и очень приличная, но это ещё не всё. Россия обладает — это я точно знаю, — самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие: Россия справится без ядерного оружия.
КИР СИММОНС: И тут он, возможно, говорит о российских аналогах (американских стратегических бомбардировщиков. — ИноТВ) B-52, которые всё ещё есть у России, а также о других ракетах, но президент Лукашенко, который соседствует с Россией и поддерживает её, далее заявил, что хочет мира. Разумеется, фундаментальная проблема заключается в серьёзном расколе, существующем между Украиной* и Западом, который не хочет отдавать России территорию, а Россия не хочет отказываться от захвата этой территории. По-моему, всё это указывает на то, почему Украина так сильно и так срочно просит о средствах противовоздушной обороны и почему Запад спешно пытается предоставить эти средства ПВО.
Дата публикации 14 октября 2022 года.
* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
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