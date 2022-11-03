«Энтузиазм быстро угас»: финансовая поддержка ВСУ пошла на спад
Национальный банк Украины в начале российской спецоперации открыл счёт, на который украинцы и люди из других стран могут вносить средства для поддержки ВСУ. Пожертвования в различных валютах поступали со всего мира, и поляки были в лидерах, однако, как пишет Forbes, энтузиазм быстро угас и темпы взносов значительно снизились.
По данным издания, поток поддержки украинской армии значительно снизился за последние месяцы. 70% общей суммы в размере 21,7 млрд гривен зачислено на специальный счёт до 19 апреля, то есть менее чем через два месяца после начала спецоперации на Украине. Следующие полгода принесли уже только 6,5 млрд гривен. Медленнее снижался темп взносов в иностранной валюте, на которые приходится более трети от общего объёма, из которых до 19 апреля было выплачено около 65%.
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