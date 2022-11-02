Newsweek: планы исключить Россию из G20 обречены на провал

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что приглашение Путину на саммит G20 нужно отозвать, а Россию — исключить из «Большой двадцатки». Как пишет Newsweek, подобные призывы звучат регулярно, однако эксперты считают, что данный вариант, скорее всего, обречён на провал, поскольку страны Глобального Юга не разделяют точку зрения Запада и придерживаются мнения, что Москву спровоцировали начать спецоперацию.

За две недели до встречи представителей G20 на индонезийском Бали, которая состоится 15 ноября, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что приглашение Путину на саммит нужно отозвать, а Россию — исключить из «Большой двадцатки». Как пишет Newsweek, с момента начала специальной военной операции президента Владимира Путина на Украине подобные призывы звучат регулярно.

В марте президент США Джо Байден заявил, что, с его точки зрения, Россию необходимо лишить членства в этой группе, однако это зависит от решения «Большой двадцатки». В том же месяце агентство Reuters опубликовало материал о том, как Соединённые Штаты и их западные союзники рассматривали вопрос о том, должна ли Россия остаться в составе G20.

Тогда, сославшись на некий дипломатический источник, агентство сообщило, что Индонезия, принимающая у себя саммит блока в этом году, а также члены группы БРИКС, включающей Индию, Бразилию, Южную Африку и Китай, вряд ли согласятся на исключение России.

Кроме того, в настоящий момент баланс сил постепенно смещается в сторону от Соединённых Штатов и Евросоюза. Решительное осуждение действий России не получило широкого отклика за пределами Евросоюза, Соединённых Штатов и их союзников, на что указал Джонатан Эйал, заместитель директора Королевского объединённого института оборонных исследований.

«Со стороны западных стран было довольно самонадеянно выдвигать идею исключения России из «Большой двадцатки», — сказал он в интервью Newsweek. — Индонезия, которая принимает у себя саммит группы, с самого начала ясно дала понять, что у неё нет таких планов. Внутри «Большой двадцатки» нет консенсуса по этому вопросу».

По слова Эйала, результаты мартовского голосования Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о действиях России на Украине, возможно, и «были представлены западными дипломатами как огромная победа», однако «это формализованное голосование в ООН замаскировало огромный провал в попытках разъяснить позицию и интерпретацию Запада».

«На Глобальном Юге утвердилось мнение, что Россию долгое время подначивали, ей досаждали и её провоцировали на то, что она в конце концов и сделала. Кроме того, там прочно закрепилась глубокая обида на Запад за его прошлую колониальную политику и множество других шагов, и эта обида гораздо сильнее любых подозрений в адрес России», — объяснил Эйал.

Как отмечает издание, Путин пока не решил, приедет ли он на саммит «Большой двадцатки» или же отправит вместо себя делегацию из чиновников высокого ранга. Это будет первый крупный глобальный саммит с момента начала российской специальной военной операции, которая «изолировала его страну от Запада в экономическом и дипломатическом смыслах».

Хотя президент Индонезии Джоко Видодо хочет использовать встречу «Большой двадцатки», чтобы добиться урегулирования, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Байден не намерен «садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным».