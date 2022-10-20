Aftonbladet: Белый дом будет любой ценой стараться помешать встрече Байдена и Путина на G20

Белый дом хочет любой ценой избежать каких-либо встреч между президентами России и США на саммите G20 на Бали, пишет Aftonbaldet. По данным издания, сейчас ведётся интенсивная работа над тем, чтобы Джо Байден не ходил на те же переговоры, что и Владимир Путин, не попадал с ним на одно фото и случайно не столкнулся с ним в коридоре. В свою очередь, Россия открыта для переговоров с США, если американцы возьмут на себя инициативу.

В середине ноября мировые лидеры соберутся на саммите G20, который будет проходить на острове Бали. На встрече в верхах будут присутствовать президенты и премьер-министры некоторых крупнейших экономик мира, в том числе США и России. Однако атмосфера будет напряжённой, поскольку в мероприятии ожидается участие Джо Байдена и Владимира Путина, пишет Aftonbladet.

Встреча в этом году состоится в условиях, когда отношения между двумя сверхдержавами дошли до уровня холодной войны. Официальных встреч между двумя странами не запланировано, и, по данным американских СМИ, Белый дом также хочет любой ценой избежать каких-либо встреч между президентами. В этой связи сейчас ведётся интенсивная работа над тем, чтобы Байден не ходил на те же переговоры, что и Путин, не фотографировался с ним на одном снимке и случайно не столкнулся с ним в коридоре. Однако президенты, скорее всего, будут находиться в одном помещении как минимум на одной крупной встрече 15 и 16 ноября, сообщает Aftonbladet.

Джо Байден заявил, что не планирует встречаться с Владимиром Путиным, которого он называл убийцей и военным преступником после начала украинского конфликта. «У меня нет намерений встречаться с ним, но, если бы он подошёл ко мне на G20 и сказал «я хочу поговорить об освобождении Грайнер», я бы встретился с ним», — заявил он в интервью CNN на прошлой неделе, напоминает шведское издание.

Пока неясно, как встретят российского президента на саммите: в «Большую двадцатку» входят Великобритания, Канада, Мексика, Китай, Турция, Южная Корея и Бразилия, а также страны Евросоюза, такие как Германия и Франция. Многие считают, что большинство западных лидеров поступят так же, как Байден, и будут избегать Путина. Этим летом по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена несколько министров иностранных дел отказались позировать для традиционного «семейного фото» вместе с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Затем Лавров покинул заседание после того, как на него надавили в связи с украинским конфликтом. Однако в преддверии предстоящей встречи на Бали он заявил, что Россия открыта для переговоров с США, если американцы возьмут на себя инициативу, резюмирует Aftonbaldet.