Обозреватель Newsweek: помощь США Украине вызывает серьёзное беспокойство

Беспрецедентная помощь США Украине поднимает три «красных флага», которые вызывают серьёзную тревогу, считает обозреватель Newsweek Алиса Блейкмор. По её мнению, средства, выделяемые Украине, намного превышают в совокупности те суммы, которые обязались выделять на оказание помощи все европейские страны. Кроме того, Байден пользуется правом оказывать помощь без одобрения в конгрессе, а местом назначения отправляемых из страны денег американских налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции.

В минувшую пятницу Министерство обороны США объявило, что Украине направляется ещё больше военной помощи, на этот раз на сумму до $275 млн. За период с августа 2021 года это уже 24-й пакет, в результате чего общая сумма, выделенная Киеву с момента вступления Байдена в должность, превысила $18 млрд. Эти цифры, вероятно, будут расти, поскольку администрация Байдена непременно объявит о предоставлении дополнительной помощи в ближайшие недели, месяцы и даже годы. Как считает обозреватель Newsweek Алиса Блейкмор, хотя неконтролируемый поток финансовой помощи Украине, может, и отражает благородное стремление помочь, он вызывает серьёзную тревогу по трём аспектам, которые являются «красными флагами».

Как отмечает автор материала, во-первых, как зафиксировал Кильский институт мировой экономики, деньги налогоплательщиков США, выделяемые Украине, намного превышают в совокупности те суммы, которые обязались выделять на оказание помощи все европейские страны. Конечно, Америка по сравнению с другими донорами располагает более существенными финансовыми возможностями, однако Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства.

«США в настоящее время выделяют почти в два раза больше средств, чем все страны и институты ЕС, вместе взятые, — отметил глава отдела отслеживания помощи Украине Кильского института Кристоф Требеш. — Это недостаточный показатель для крупных европейских стран, особенно с учётом того, что многие из обещанных ими объёмов прибывают на Украину с большими задержками».

Второй, по мнению автора материала, «красный флаг» — активное применение президентских полномочий на получение средств для утверждения помощи, предназначенной Украине. Такими полномочиями президент США пользуется для «реагирования на непредвиденные чрезвычайные обстоятельства и другие потребности без необходимости делать предварительный запрос на предоставление дополнительных полномочий, предусмотренных законом, или бюджетных ассигнований».

«Использование механизма, позволяющего президенту быстро передавать средства и оказывать помощь без одобрения в конгрессе, невероятно расширилось при администрации Байдена и позволяет устранить один из элементов системы сдержек и противовесов, обеспечивающий финансовую прозрачность», — пишет Блейкмор.

И хотя масштабы помощи и использование президентских полномочий по передаче средств являются беспрецедентными, однако ещё большую тревогу вызывает репутация Украины как коррумпированной квазидемократии. Политики и чиновники, пишет автор Newsweek, хотели бы, чтобы американская общественность «поверила, что они поддерживают достойное, свободолюбивое правительство, но местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции».

По оценке финансируемой правительством США организации Freedom House, Украина является «частично свободной». Freedom House пришла к выводу, что даже после 30 лет независимости Украину «нельзя назвать стабильной, состоявшейся, зрелой демократией». Она классифицировала это государство как «переходный или гибридный режим», присвоив ей «индекс демократии» в 39,29 балла из 100. В 2021 году Украина заняла 122-е место из 180 стран по индексу восприятия коррупции, составленному международной неправительственной организацией Transparency International.

Как заключает автор статьи, очевидно, что Украине в её противостоянии с Россией необходима помощь извне. Но вопрос не в том, должен ли Запад поддерживать Киев, вопрос заключается в той головокружительной скорости, с которой предоставляется помощь и которая опережает контроль, в деньгах, выкачиваемых коррумпированными личностями, и в поводах для тревоги на каждом шагу.

«Несмотря на необходимость оказания помощи, налоговой ответственностью и административной прозрачностью перед американскими налогоплательщиками пренебрегать нельзя», — уверена Алиса Блейкмор.