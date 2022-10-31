FAZ: Швейцария запрещает Германии передавать Украине свои зенитные боеприпасы

Просьбы Украины о поставке новых боеприпасов для немецких ЗСУ «Гепард» натыкаются на запрет со стороны Швейцарии, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, остающиеся на складах бундесвера зенитные боеприпасы — швейцарского производства: между тем, Швейцария запрещает передавать своё оружие странам, вовлечённым в вооружённый конфликт.

Ещё 14 октября Министерство обороны Украины сообщило, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы для немецкой ЗСУ «Гепард», пишет Frankfurter Allgemeine. Таким образом, косвенным получателем этого сообщения является именно Германия.

Как пишет издание, бундесвер располагает определённым запасом боеприпасов для «Гепардов» на складах, и Министерство обороны ФРГ выразило готовность передать их Украине. Однако сложность состоит в том, что остающиеся на немецких складах 35-миллиметровые снаряды для ЗСУ «Гепард» были когда-то произведены швейцарской оружейной компанией Oerlicon-Buhrle. Германия обязалась не поставлять эти боеприпасы третьим странам без согласия швейцарской стороны: между тем, Швейцария запрещает экспорт швейцарского оружия на Украину ввиду своего нейтрального статуса.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт предприняла попытку убедить Швейцарию изменить свою позицию, пишет Frankfurter Allgemeine. В послании своей швейцарской коллеге Ламбрехт попросила выдать разрешение на передачу Украине боеприпасов швейцарского производства, отмечая, что ЗСУ «Гепард» могут защитить украинскую инфраструктуру от атак с воздуха.

Однако ответа от швейцарской стороны до сих пор нет: по мнению издания, всё указывает на то, что Швейцария не изменит своей позиции, сославшись на собственные законы, запрещающие передавать оружие странам, вовлечённым в вооружённый конфликт.

Позиция Швейцарии вызывает критику со стороны многих немецких политиков, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, депутат от партии ХДС Родерик Кизеветтер считает, что в нынешних условиях Швейцария не может ссылаться на свой нейтралитет. Депутат от «Свободных демократов» Маркус Фабер отметил, что Германия, в свою очередь, может перестать закупать швейцарские вооружения.