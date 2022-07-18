Swissinfo: «чтобы не нарушить нейтралитет» — Швейцария отказалась лечить у себя раненых с Украины

Швейцария отказалась принимать на лечение украинцев, раненных в ходе нынешнего конфликта, сообщает Swissinfo. Швейцарские власти обосновали это решение тем, что не хотят подобным шагом нарушать нейтральный статус своего государства.
Власти Швейцарии ответили отказом на обращение НАТО о лечении украинцев, раненных в конфликте на Украине, сообщает Swissinfo.
По данным газеты Tages Anzeiger, в мае некоторые швейцарские кантоны выразили готовность оказать помощь раненым, но противодействие со стороны правительства Швейцарии помешало этой инициативе.
Изначальный запрос был сделан одной из структур НАТО — Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы, который на международном уровне занимается медицинскими эвакуациями с Украины.
Однако затем за анализ этого запроса взялись такие ведомства, как Министерство иностранных дел и Федеральный департамент общественного здравоохранения. Три недели спустя федеральные власти отказали в приёме раненых украинцев по юридическим и практическим причинам, говорится в статье.
Основные возражения, как отмечает издание, заключались в том, что этот шаг нарушил бы статус Швейцарии как нейтрального государства. Например, Гаагское соглашение от 1907 года и одна из Женевских конвенций требуют от нейтральных государств обеспечить, чтобы иностранные солдаты после выздоровления не могли более принимать участие в боевых действиях.
Что же касается раненых мирных жителей, то швейцарское правительство посчитало, что отличить гражданских от военных практически невозможно, особенно если учесть, что многие гражданские лица на Украине берутся за оружие, чтобы защищать свою страну. Вместо этого швейцарские официальные лица предпочитают помогать раненым, направляя гуманитарную помощь в гражданские больницы Украины, сообщает Swissinfo.
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