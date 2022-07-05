Guardian: президент Швейцарии выступил против конфискации российских активов в пользу Украины

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил решительно против конфискации замороженных по всему миру российских активов для передачи их на восстановление Украины, сообщает The Guardian. Как заявил швейцарский лидер на закрытии конференции по реконструкции Украины в Лугано, право частной собственности имеет важнейшее значение для либеральной демократии, и отнимать это право без законных оснований — значит создать опасный прецедент.

Планы Киева конфисковать замороженные российские активы на сумму до $500 млрд для финансирования реконструкции страны встретили решительное сопротивление со стороны Швейцарии, где проходит международная двухдневная конференция по восстановлению Украины, сообщает The Guardian.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что защита прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии. Выступая на закрытии конференции в Лугано, он рассказал о серьёзных опасениях некоторых лидеров по поводу того, что предложения о конфискации российских активов создадут опасный прецедент и нуждаются в конкретном законном обосновании.

«Право владения, право собственности — это фундаментальное право, право человека», — заявил швейцарский лидер, добавив, что такие права могут быть нарушены, как это случалось во время пандемии, но только если для этого существует правовая основа. «Нужно обеспечить защиту граждан от власти государства. Это то, что мы называем либеральными демократиями», — добавил он.

Как напоминает газета, Швейцария — одна из многих стран с жёсткими законами о банковской тайне, которая не в восторге от идеи конфискации частной собственности в политических целях.

По сообщениям The Guardian, президент Кассис затягивает рассмотрение вопроса о конфискации российских активов в швейцарском парламенте и подвергается давлению со стороны социал-демократов, требующих принятия законов, допускающих присвоение активов.

Тем временем, идея о конфискации российских активов получила принципиальное одобрение министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отмечает издание.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не стал отказываться от плана, в поддержку которого он неоднократно выступал во время конференции. «Мы предлагаем найти формулу для создания национального и международного законодательства для возможности конфискации замороженных активов в случае неспровоцированной агрессии, которое станет правилом», — сказал он.