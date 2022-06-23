«Вооружённая до зубов богадельня Европы» — Telepolis призвал Запад не питать иллюзий по поводу Украины

Украина всегда была самой бедной страной Европы, пишет Telepolis. В отличие от своих соседей за все эти годы, начиная с 1990-х, она так и не смогла осуществить процесс экономической трансформации и теперь превратилась в «богадельню Европы», зависимую от иностранной финансовой, а теперь ещё и военной помощи. Страна утратила почти весь потенциал к развитию и занимается только наращиваем вооружения, объясняет автор статьи Кай Клайнвехтер.

На Западе люди питают множество иллюзий по поводу Украины, пишет Telepolis. Главная из них заключается в том, что до начала боевых действий эта страна якобы была развитым государством, где граждане жили хорошей жизнью, объясняет автор статьи Кай Клайнвехтер: «Это абсолютно не соответствует реальности».

Украина всегда была самой бедной страной Европы, продолжает немецкое издание. В 2020 году её внутренний валовый продукт на душу населения составлял $3700. Такой же показатель наблюдается в Шри-Ланке, где люди голодают, Ливии, пострадавшей от гражданской войны, и Эль-Сальвадоре с его «наркоэкономикой». Показательное сравнение: ВВП Украины соответствует ВВП Берлина, но население немецкого города в 10 раз меньше. ФРГ преодолела уровень экономической эффективности Украины полвека назад — в начале 1970-х. Если сравнивать с Германией, то это «страна третьего мира», пишет Клайнвехтер: «Отставание настолько огромное, что сегодняшний уровень жизни немцев для большинства украинцев останется недостижимой мечтой — разве что они уедут из страны».

К отсталости страны привёл полный провал экономической трансформации после развала Советского Союза, объясняет автор. С конца 1990-х соседи Украины демонстрировали относительно быстрые темпы развития. За прошедшее время они увеличили свой ВВП на душу населения в четыре раза. Украина же начала отставать ещё тогда. Во второй половине 2000-х даже медленный прогресс остановился. 15 лет экономика страны стагнировала на очень низком уровне. Высокие темпы роста в хорошие годы тут же сменялись очередным обвалом.

Постоянная стагнация проявляется и в темпах роста заработной платы, которая с 2009 года колеблется на уровне от €200 до €350 в месяц. Жизнь большинства украинцев не менялась многие годы. Об отсталости страны свидетельствуют и другие индикаторы: низкая продолжительность жизни, плохой индекс миролюбия, связанный с активным распространением оружия, политическим экстремизмом, терроризмом, ростом числа насильственных преступлений и убийств. Также на Украине всё меньше денег инвестируется в сферу научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. В 1990-х в неё вкладывали 1% ВВП, а в 2018-м уже 0,5%. Германия за тот же период времени нарастила расходы с двух до трёх процентов. Так что не удивительно, что главные экспортные товары Украины — это необработанная сельскохозяйственная продукция, железо, сталь, а также уголь и другое сырьё.

Демографическая ситуация в стране характеризуется низкой продолжительностью жизни, низкой рождаемостью и высокой миграцией, продолжает Telepolis. В связи с этим население страны стремительно сокращается. Таких темпов сокращения не демонстрировала ни одна другая страна Европы, кроме, пожалуй, государств, которые раньше входили в состав Югославии. С 1990 по 2020 год количество людей, проживающих в стране, уменьшилось с 52 млн до 37 млн. Из-за боевых действий этот процесс значительно ускорился. Страну покинуло 6,5 млн граждан, и мало из них вернётся назад.

К экономическому упадку привело большое количество факторов, объясняет автор. В частности, та регуляторная политика, которую проводило государство. Это касается эффективности или качества государственного регулирования, а также соблюдения норм правового государства. При этом в стране процветает коррупция. И даже если бы общественные элиты поставили перед собой цель добиться положительного развития в этой сфере, в ближайшие десятилетия у них вряд ли что-то получится, ведь для этого просто нет государственных структур. Нынешние же элиты используют ситуацию для личного обогащения.

При этом Украина «вооружена до зубов» и продолжает наращивать военный арсенал, пишет Клайнвехтер. В 1990-е годы большинство восточноевропейских государств стремились к сокращению своих оборонных расходов до 2% ВВП. Украина же с 2014 года «потеряла всякое чувство меры». В стране начался целенаправленный и масштабный процесс вооружения. В 2020 году реальные расходы Украины на армию составили почти $6 млрд. И это без учёта военной помощи Запада. С 2014 года одни только США пересылали Киеву на военные нужды в среднем $400 млн. Оборонный бюджет Украины сопоставим с бюджетом Швейцарии или Швеции, но ВВП у неё в четыре раза меньше. Расходы на армию соответствовали 3-4% от ВВП. По-видимому, Украина систематически готовилась к масштабной войне. Но без финансовой и военной поддержки Запада гражданская экономика уже бы давно обрушилась.

Сейчас Украина превратилась в «богадельню Европы», констатирует автор. И трудно сказать, чем закончатся боевые действия, но, с точки зрения развития благосостояния, Украина может только проиграть. Уже сейчас она утратила почти весь потенциал к развитию. Экономика сократилась больше чем наполовину. Территориальные потери, разрушенная инфраструктура, десятки тысяч убитых и раненых, миллионы бежавших из страны. Украина — это «бледная тень себя» прошлой. Не исключено, что ей грозит судьба частично признанной республики Косово — экономическая отсталость, зависимость от иностранной финансовой помощи, изоляция и нестабильность.

Ещё до войны разговоры о скором вступлении Украины в ЕС были «смехотворной иллюзией», пишет автор. В плане соответствия критериям для членства в обеспечении норм правового государства, общественного развития и экономической эффективности у страны не будет шансов на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия. Если же «опасные мечтатели» в Европе всё-таки её примут, это станет концом евроинтеграции и, возможно, даже всего союза: «Это уже не первая империя, которая рушится из-за «стратегического перерастяжения».

«Пришло время взглянуть на Украину трезво», — призывает Клайнвехтер. Ей понадобится ещё много времени для того, чтобы достичь приемлемого уровня развития. До этого она не может претендовать на вступление в ЕС или НАТО. Украина должна идти своим путём, а Германия не должна позволять втягивать себя в процесс обнищания. Участие в бессмысленных боевых действиях не поможет решить проблемы, а только приведёт к растрате необходимых ресурсов. Вместо этого необходимо остановить поставки вооружения на Украину, добиться перемирия и начать переговоры об окончании боевых действий, а также заняться созданием нового миропорядка в Европе с участием всех государств на континенте, заключает автор.