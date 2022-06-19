Press TV: Вашингтон отказался продавать Киеву большие беспилотники, чтобы они не достались Москве

Белый дом решил не поставлять ВСУ четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle из соображений безопасности. В Пентагоне испугались, что высокотехнологичное оборудование, установленное на аппаратах, может попасть в руки российских военных, сообщает Press TV.
Администрация Джо Байдена отказалась от продажи Украине четырех больших беспилотников, стоимостью $10 млн. каждый, из соображений безопасности. Об этом стало известно благодаря просочившейся в СМИ информации, передаёт Press TV.
В начале июня выяснилось, что Вашингтон планировал продать Киеву как минимум четыре БПЛА MQ-1C Grey Eagle, способные нести на борту ракеты Hellfire. Белый дом отложил этот план — по крайней мере на время — из-за опасений, что аппараты могут попасть «в руки противника», то есть российской армии, поясняет издание.
Против продажи выступило Управление по защите оборонных технологий при Пентагоне. После тщательного анализа ведомство выразило беспокойство, что Москва сможет получить радиолокационное и разведывательное оборудование, установленное на MQ-1C.
Информированные правительственные источники сообщили журналистам, что руководство Пентагона всё ещё не приняло окончательного решения о сделке. По их словам, продажа может состояться, если радар и датчики беспилотников удастся заменить на «что-то менее высокотехнологичное». Но на это переоборудование уйдут месяцы.
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