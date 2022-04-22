CNN: Пентагон поставляет Киеву новейшее секретное вооружение, разработанное специально для Украины

Очередной пакет помощи Украине от США включает в себя новую секретную беспилотную систему, которую американские ВВС разрабатывали специально для украинского конфликта, передаёт CNN. Как отмечает канал, это уже второе секретное вооружение, которое Вашингтон предоставил Киеву за последнее время.

Этот очередной пакет помощи включает в себя новую беспилотную систему, которая была разработана ВВС США специально для нужд украинской армии. На связи из Пентагона корреспондент CNN Барбара Старр, которая сообщит нам подробности. Барбара, вам слово.



БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN: Джон, когда смотришь на перечень, раскрытый Белым домом и Пентагоном, то начинаешь видеть намёки на то, какие очертание приобретёт битва на востоке. Например, буксируемые гаубицы спроектированы так, чтобы предоставить украинцам — думаю, справедливо будет так сказать — максимальную мобильность. Они подвозят гаубицу, стреляют, а затем очень быстро увозят её из поля видимости и слышимости русских, так что последние не могут их обнаружить и ударить по ним.



Что касается этих новых беспилотных летательных аппаратов под названием Phoenix Ghost, мы до сегодняшнего дня не слышали об этом вооружении. Пентагон заявляет, что оно было разработано Военно-воздушными силами США для особых нужд украинцев в этой сфере. И оно походит на отправляемые Пентагоном беспилотники Switchblade. А это означает, что речь идёт именно о беспилотном аппарате, причём это засекреченный проект, поскольку они не говорят, что он собой представляет. Но, возможно, у него есть возможности для поражения как танков, так и живой силы. И эти возможности, повторюсь, разработаны ВВС США для особых нужд украинцев.



Я акцентирую на этом внимание, поскольку, если взглянуть на то, какая компания разрабатывала этот беспилотник для Украины, то мы увидим, что это американский подрядчик, который работает на Силы специальных операций США, конкретно на подразделения, занимающиеся тайными специальными операциями.



Это, возможно, уже вторая секретная система вооружений, которую США предоставляют Украине. Вы можете вспомнить, что пару недель назад велись разговоры о беспилотной лодке, которую они предоставляли Украине для её морских нужд. Нам также не удалось узнать об этом никаких деталей.



В Пентагоне заявили, что они просто из соображений безопасности не могут раскрыть никаких подробностей ни об одной из этих систем. Так что ситуация становится очень интересной. На вооружение Украины теперь поступают две засекреченные американские системы. Джон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 22 апреля 2022 года.