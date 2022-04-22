MW: вооружения и боевики из западных стран вошли в число приоритетных целей Москвы на Украине

Россия точечными ударами по Львовской области уничтожила крупные тайники с европейским и американским вооружением менее чем через неделю после их прибытия. Как пишет Military Watch, это говорит о том, что оружие и боевики из западных стран вошли в число приоритетных целей Москвы в ходе специальной операции на Украине.
Россия точечными ударами по Львовской области на западе Украины уничтожила крупные тайники с европейским и американским вооружением менее чем через неделю после их прибытия. Как пишет Military Watch, вооружения и боевики из западных стран вошли в число приоритетных целей Москвы.
На видеозаписях, сделанных жителями Львова, видна частичная детонация боеприпасов после ударов. Как сообщается, на секретных складах хранились беспилотники-камикадзе, противотанковые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы.
Впоследствии Минобороны России подтвердило факт нанесения ударов: «Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России нанесли удар по 124-му объединённому центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нëм крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран».
Как напоминает издание, западные страны заметно активизировали усилия по вооружению Украины, поставляя как новое оружие собственного производства, так и оружие советской разработки, широко используемое бывшими членами Варшавского договора в Восточной Европе.
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