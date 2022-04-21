Telegraph: Джокович и Навратилова осудили решение об отстранении от Уимблдона российских и белорусских теннисистов
«Я всегда первым буду осуждать этот вооружённый конфликт. Будучи ребёнком войны, я знаю, какую эмоциональную травму нам оставляет война. Мы в Сербии знаем, что здесь происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают. У нас было много войн на Балканах. При этом я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, обычно ничего хорошего не выходит», — заявил Джокович.
В эмоциональном интервью радиостанции LBC Навратилова, которая отказалась от чешского гражданства в 1975 году в разгар холодной войны, чтобы принять гражданство США, сказала, что была «опустошена» и «почти в слезах» от этого решения.
«Единственный вариант для них сейчас — это покинуть свою страну. Это то, что мне пришлось сделать в 75-м из-за тоталитарного режима. И теперь мы просим их сделать то же самое из-за политики, из-за производимого впечатления. Я, конечно, понимаю запрет команд, но на индивидуальном уровне, по-моему, это просто неправильно», — заявила Навратилова.
Россиянин Даниил Медведев, вторая ракетка мира и действующий чемпион US Open, обычно входит в число фаворитов турнира, отмечается в статье. В прошлом году герцогиня Кембриджская, покровительница AELTC, наблюдала из королевской ложи за триумфом Джоковича на Центральном корте, а затем поздравила его, когда он получал трофей.
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