Макгрегор: поставки американского оружия превращают запад Украины в мишень для российских ракет

Военная помощь, которую Джо Байден посылает Киеву, не изменит исхода боёв в Донбассе, заявляет бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в интервью Fox News. По его словам, поставки вооружений приведут к обострению отношений с Москвой, а также к ракетным ударам по Западной Украине.

Такой высокой инфляции не было уже десятки лет, а возможно, вообще никогда. Зависит от того, как её измерять. Реакция Джо Байдена? Напечатать ещё больше денег и послать их украинскому правительству.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сегодня я объявляю, что ещё 800 миллионов долларов будет направлено на дальнейшее усиление возможностей Украины воевать на Востоке, в Донбасском регионе. В этот пакет входят тяжёлые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 тысячи боеприпасов к этим гаубицам. Сюда также входят дополнительные тактические дроны… Иногда надо говорить тихо, но держать в руках большой Javelin. Их мы тоже много посылаем.



О, избавьте нас от этого глупого подражания Черчиллю… Мы посылаем не только оружие. Министр финансов сегодня объявила, что мы отправляем ещё полмиллиарда, чтобы платить зарплаты работникам украинского госаппарата. Этот госаппарат… Стоит ли нам так делать?



Но вот более актуальный вопрос: что происходит со всем этим оружием, которое мы посылаем Украине? По словам CNN, нам это неизвестно! Цитирую: «У Соединённых Штатов мало способов отслеживать вооружение, которое они переправили через границу». Так что оружие исчезает, причём быстро! Посмотрите.



АРЛЕТТ САЕНЗ, корреспондент CNN при Белом доме: Первые партии этого нового, более тяжёлого вооружения для Украины начали прибывать в регион на выходных. Но уже есть опасения, что вскоре может потребоваться больше техники. Американский чиновник заявил, что есть растущее беспокойство по поводу запасов снарядов у украинцев. Ожидается, что тяжёлые наземные бои на востоке Украины в ближайшие дни будут усиливаться.



Этот новый пакет оборонной помощи на 800 миллионов долларов включает в себя 18 гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов. Но источник сообщает, что всё это может быть потрачено и использовано за считанные дни. Пентагон работает над тем, чтобы найти способы вооружать украинцев быстрее…



Итак, они загнали вас в повиновение своими нравоучениями, тем временем только за прошлую неделю Белый дом направил на Украину более миллиарда долларов! А сегодня, как мы уже говорили, министр финансов объявила, что мы посылаем туда полмиллиарда на зарплаты украинским госслужащим. Может быть, нам следовало бы сначала провести проверку финансов Зеленского? «Заткнись! Это российская дезинформация!»



Сегодня с нами полковник Дуглас Макгрегор, бывший старший советник министра обороны. Большое спасибо, что нашли для нас время, Дуглас! Неужели нет никакой обеспокоенности по поводу того, что оружие, которое мы отправляем в зону боевых действий, может в итоге оказаться не там, где надо? Мы ведь так часто видели это в прошлом.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Думаю, некоторая обеспокоенность есть, но её недостаточно, чтобы остановить большой отток техники и денег на Украину. В прошлом у нас были ужасные проблемы с контролем над тем, куда шли вооружения и боеприпасы. Мы видели это в Юго-Восточной Азии, в Ираке и Афганистане. И, думаю, мы можем с некоторой долей уверенности сказать, что многие из этих вооружений окажутся в руках людей, которым мы бы совсем не хотели их давать.



Но отставим это в сторону. Если послушать, что сегодня сказал президент Байден, он создаёт впечатление, будто что-то из этого изменит исход событий. Не изменит. Сейчас в Донбассе происходит окончательное уничтожение остатков лучших войск Украины. В юго-восточной части страны. Этого они изменить не могут.



Не будем забывать, что расстояние от Польши до переднего края примерно такое же, как от Сент-Луиса до Нью-Йорка. У них нет инфраструктуры для подготовки людей, нет инфраструктуры для обслуживания техники, а ведь технику надо ещё перемещать. Боюсь, всё, что мы делаем, — это обостряем напряжённость с Россией и превращаем запад Украины в большой комплекс мишеней для российских ракет и авиаударов.



И ещё это прискорбно для многих людей, главным образом, для украинского гражданского населения, оказавшегося в гуще событий. Облегчаем ли мы им жизнь? У меня такое впечатление, что мы воюем до последнего украинца!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Так и есть. Дело в том, что, по моему убеждению, президент и поддерживающие его советники верят, что в будущем они каким-то образом придут на переговоры и смогут диктовать условия Москве. Но этого не будет.



А без дипломатического урегулирования Западная Украина просто превратится в полигон. Каждый раз, когда они будут видеть признаки появления значительного количества техники, они будут её уничтожать. Дистанционно. Потому что русские никогда не были заинтересованы в пересечении Днепра. Они всегда были заинтересованы в уничтожении украинских войск. Эта задача почти выполнена.



Так что, я думаю, печальная правда в том, что это прокси-война, в которой мы посылаем огромное количество украинцев на смерть, без каких-либо реальных надежд на то, что мы добьёмся для них чего-то значимого.



Как это удручает! Особенно если так это сформулировать. Так ясно, как вы умеете. Полковник Дуглас Макгрегор, большое спасибо, что уделили нам время сегодня.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно.



Дата выхода в эфир 21 апреля 2022 года.