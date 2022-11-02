Gazeta.pl: заборы не помогут — в Польше раскритиковали строительство заграждения на границе с Калининградской областью

00:02
Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал слова Зеленского о черноморском побережье Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал желание украинского лидера Владимира Зеленского увидеть черноморское побережье Крыма.
23:55
Глава ФРС высказался о возможности рецессии в США
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в США
23:54
Кобелев: «Локомотив» — разочарование первого круга РПЛ
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал команду, которая больше всего его разочаровала в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:42
Плиев: изначально «Уфа» ставила задачу вернуться в РПЛ, и она у нас остаётся
Капитан «Уфы» Константин Плиев рассказал, что команда ставит задачу вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
23:38
Эрдоган: канцлер ФРГ изменил позицию и выступает за поиск общего языка с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поменял позицию и выступает за нахождение общего языка с президентом России Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
23:28
Рогов заявил об использовании националистов «Кракена» как заградотряда для ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявил, что националисты из нацбатальона «Кракен» работают в качестве заградотряда. Они, по его словам, расстреливают украинских военных в случае отступления.
23:24
Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА
Хоккеист Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА.
23:15
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
23:06
Стали известны все участники Итогового турнира ATP
Определились все участники Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
23:05
Эрдоган назвал возможное место для размещения газового хаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber заявил, что местом газового хаба, предложенного президентом России Владимиром Путиным, будет, скорее всего, Тракья.
22:55
Анчелотти повторил рекорд по числу побед в Лиге чемпионов
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил рекорд по числу выигранных матчей в Лиге чемпионов в статусе тренера.
22:52
Сбербанк продал свою долю в хорватской компании Fortenova Group
Сбербанк продал свою долю (43%) в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби.
22:46
Селиваненко — о поражении Медведева: де Минор сыграл один из лучших матчей в своей карьере
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже.
22:40
В ФРС заявили о замедлении экономики США по сравнению с прошлым годом
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о замедлении экономики США по сравнению с прошлым годом.
22:38
«Реал» разгромил «Селтик» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» дома обыграл «Селтик» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
22:33
«Лейпциг» обыграл «Шахтёр» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Лейпциг» в гостях победил «Шахтёр» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
22:30
Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным выход российской агропродукции на рынки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным выход агропродукции России на рынки.
22:23
Клопп: Кварацхелия — очень хороший игрок, его трудно остановить
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
22:17
В Сирии уничтожили восемь причастных к терактам против мирных граждан боевиков
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что органы госбезопасности Сирии уничтожили восемь и задержали 15 боевиков, причастных к террористическим актам против мирных граждан.
22:09
Глава ФРС: предельный уровень учётной ставки будет выше ожидаемого
Предельный уровень учётной ставки Федеральной резервной системы будет выше, чем изначально ожидалось, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
22:09
СКА разгромил «Сочи» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:59
Осокина и Грицаенко победили в соревнованиях пар среди юниоров на этапе Гран-при в Казани
Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар среди юниоров на третьем этапе Гран-при России в Казани.
21:54
Аналитик Юшков объяснил рост цен на газ в Европе почти до $1400 за тысячу кубометров
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT объяснил рост цен на газ почти до $1400 за 1 тыс. куб. м.
21:45
Посольство России разбирается в ситуации с изъятием базы отдыха под Варшавой
Посольство России будет разбираться в ситуации с изъятием базы отдыха под Варшавой, заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.
21:44
В РФС подвели итоги жеребьёвки шестого раунда «Пути регионов» Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что определились все пары шестого раунда «Пути регионов» Кубка России.
21:43
Лавров прибыл с визитом в Иорданию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Иордании.
21:37
Ассоциация летних олимпийских международных федераций одобрила недопуск россиян к турнирам
Совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) принял решение поддержать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.
21:35
МИД России осудил снос советских памятников в Латвии
Россия выступает с решительным осуждением продолжающегося уничтожения советских мемориалов в Латвии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
21:27
Малафеев: не думаю, что «Локомотив» вылетит, но были примеры «Динамо» и «Рубина»
Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал положение московского «Локомотива» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:22
Власти Польши сообщили об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой
Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка сообщил, что польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой.
21:17
Зеленский поблагодарил Эрдогана за роль в сохранении зерновой сделки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за его роль в сохранении зерновой сделки.
21:15
В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за сутки
В Тверской области выявили 25 случаев коронавируса за последние сутки.
21:11
В Пермском крае зафиксировали 215 случаев COVID-19 за сутки
В Пермском крае зафиксировали 215 случаев заболевания COVID-19 за последние сутки.
21:11
«Кубань» в серии пенальти победила «Шинник» в матче Кубка России
«Кубань» обыграла по пенальти «Шинник» в 1/16 финала Кубка России.
21:07
В Татарстане подтвердили 135 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане подтвердили 135 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:06
ФРС США повысила базовую ставку до 3,75—4% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3,75—4%.
21:05
Заседание московского формата по Афганистану планируется на середину ноября
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
21:03
В Оренбургской области зарегистрировали 26 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области зарегистрировали 26 случаев COVID-19 за последние сутки.
20:58
В Подмосковье перевыполнили годовой план по восстановлению лесов
В Московской области нацпроект «Экология» на 2022 год выполнен на 107%.
20:58
«Ночь искусств» пройдёт в Ленобласти
Акция «Ночь искусств» пройдёт 3—4 ноября в Ленинградской области.
20:58
Подмосковная команда завоевала 85 медалей на чемпионате «Абилимпикс»
Подмосковная команда завоевала 85 медалей на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
20:58
В Удмуртии выявили 116 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 116 случаев заболевания COVID-19 за последние сутки.
20:58
Психолог Гуманова дала советы по борьбе с хандрой
Психолог Ольга Гуманова дала советы по борьбе с хандрой.
20:57
Продукцию компаний Marvel и DC Comics внесли в перечень для параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли России внесло в список для параллельного импорта продукцию Marvel, Disney Pixar, DC Comics.
20:53
Теннисист Медведев: судья не провёл хороший матч, но я не критикую
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что недоволен работой судьи в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже с де Минором.
20:47
МИД России: США и Британия способствуют усилению афганского крыла ИГ
Великобритания и США способствуют усилению афганского крыла «Исламского государства»*, заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
20:42
Махачкалинское «Динамо» по пенальти обыграло «Динамо-Владивосток» в матче Кубка России
Махачкалинское «Динамо» победило в серии пенальти «Динамо-Владивосток» в 1/16 финала Кубка России.
20:38
Минпромторг России внёс в список для параллельного импорта алкоголь
Министерство промышленности и торговли России внесло в список для параллельного импорта алкоголь.
20:34
Боевики ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов.
20:34
Семь городов попали в финал конкурса «Молодёжная столица России» 2023 года
Семь городов стали финалистами конкурса «Молодёжная столица России» 2023 года.