Траты на Украину: как на Западе обсуждают конфискацию российских активов

Сопредседатель германской партии «Союз 90/Зелёные» Рикарда Ланг считает необходимым конфисковать замороженные активы российских бизнесменов. По её словам, эти средства должны быть использованы для финансирования восстановления Украины. Ранее с подобным предложением выступил ряд европейских политиков. При этом они признают сложность такого шага с юридической точки зрения. По мнению аналитиков, подобные заявления свидетельствуют о нежелании Европы финансировать восстановление Украины. Эксперты отмечают, что возможная конфискация российских активов незаконна и может привести к крайне негативным последствиям для экономики ЕС.

Замороженные активы российских бизнесменов должны быть использованы для финансирования восстановления Украины. Об этом заявила сопредседатель германской партии «Союз 90/Зелёные» Рикарда Ланг.

«В одной только Германии российских активов заморожено на более чем несколько миллиардов евро, например активы российских олигархов. По всей Европе сумма гораздо больше. Я считаю, что эти активы нужно задействовать для восстановления Украины», — сказала она в интервью газете Welt am Sonntag.

По её словам, «гуманитарная помощь и восстановление» Украины должны быть «ускорены в массовом порядке» и, «если можно, ещё и на российские деньги».

Рикарда Ланг

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© Moritz Frankenberg

Однако Ланг признала, что с юридической точки зрения сделать это будет непросто.

«Здесь нужно искать пути», — заявила политик.

Ранее, 3 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Брюссель изучает возможность конфискации активов российского Центрального банка и использования их для восстановления Украины.

По словам двух источников Bloomberg, эта тема поднималась и в США, однако пока нет ясности, какое решение может принять администрация Джо Байдена в отношении долларовых активов РФ. В мае чиновники американского казначейства выразили обеспокоенность по поводу того, что конфискация может создать прецедент, который отобьёт у других иностранных центробанков желание размещать свои активы в США.

Альтернативу конфискации предложил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его мнению, замороженные российские резервы могут быть сохранены в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участия в восстановлении Украины.

Европа требует конфискации

Напомним, по данным Министерства финансов РФ, западные страны заморозили около $330 млрд российских золотовалютных резервов, активов российских компаний, организаций и физических лиц, подпавших под западные санкции.

Блокировкой российских активов занимается специальная международная рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам.

По данным Еврокомиссии, в апреле в странах ЕС были заморожены не только счета, но и различное имущество, принадлежащее гражданам РФ, на общую сумму €29,5 млрд. Кроме того, было заблокировано около €196 млрд транзакций.

При этом после заморозки российских активов на Западе сразу же зазвучали призывы конфисковать российские средства. Новая волна обсуждения этой темы поднялась в Европе в октябре.

Так, тему конфискации российских активов 5 октября поднял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на международной конференции об участии бизнеса в восстановлении Украины. При этом, по его мнению, на отнятые у РФ деньги Украину должны восстанавливать польские бизнесмены.

Матеуш Моравецкий

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© Nicolas Economou / NurPhoto

Два дня спустя он вновь вернулся к этой теме, предложив на этот раз использовать замороженные средства РФ не только для восстановления Украины, но и для помощи жителям ЕС.

25 октября о возможной конфискации высказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы хотим не только заморозить эти активы, но и конфисковать их. Это нетривиально с точки зрения законодательства. Вы правильно сказали. Мы работаем над этим. У нас есть специальное подразделение совместно с государствами-членами (ЕС. — RT). Эта оперативная группа называется Freeze and Seize. Цель — не только показать, что было заморожено, но и создать правовую основу для того, чтобы эти активы можно было использовать для восстановления Украины», — заявила политик.

Не остался в стороне от этой темы и канцлер Германии Олаф Шольц. На полях международной конференции, посвящённой восстановлению Украины, он назвал беспрецедентной мерой идею конфискации российских активов, добавив, что для этого необходимо выработать правовое решение. По его словам, это очень сложный юридический вопрос, который требует проработки.

Предсказуемо за конфискацию выступил и Киев. Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что должен быть разработан механизм конфискации активов РФ для передачи их Украине и европейским странам.

«Мы должны все вместе найти формулу такой конфискации, которую каждая страна сможет затем ввести в своё законодательство. Затем каждая страна должна конфисковать все российские государственные активы в пределах своей досягаемости, пока Россия не будет готова выплатить репарации или компенсации. Конфискованные активы могут быть проданы», — заявил Шмыгаль.

«Многие активы просто сворованы»

В Москве заморозку и возможную конфискацию российских активов назвали воровством. Об этом, в частности, 24 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В целом очень многие активы сейчас просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективным Западом, в том числе и наши ЗВР — золото-валютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность — в данном случае государственную собственность — и на частную собственность», — заявил он.

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О полной незаконности действий западных стран, сначала заблокировавших российские средства, а теперь пытающихся найти способ их конфисковать, говорят и опрошенные RT эксперты.

«Возможная конфискация, конечно, незаконна. Стоит отметить и тот факт, что эти активы в случае, например, с ФРГ были фактически инвестициями в германскую экономику и способствовали её развитию. И когда их заморозили, то это, конечно, было нечестно, несправедливо и шло вразрез с международным правом и международной практикой», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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При этом эксперт высказал предположение, что не все в ЕС и США отдают себе отчёт в том, что заморозка и конфискация могут подорвать доверие к финансовым институтам Запада.

«Западным политикам не хочется это понимать. Та же Рикарда Ланг не задумывается о том, что другими странами это будет воспринято как опасный прецедент. Государства, ведя экономические отношения с Германией, будут учитывать возможность того, что их активы в любой момент могут быть заморожены или конфискованы. Это будет подрывать инвестиционную привлекательность ФРГ, снизит поступление инвестиций и в результате подорвёт конкурентоспособность Германии», — сказал аналитик.

В свою очередь, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников полагает, что заявления о возможной конфискации активов РФ, которые делают в ЕС, могут быть вызваны нежеланием стран Евросоюза тратить свои средства на восстановление Украины.

«Это попытка избежать трат на Украину из собственных средств. Они хотят найти для этого другие источники. Но правовые ограничения в этом вопросе достаточно жёсткие. Крайне сложно провести такую процедуру корректно с точки зрения права, чтобы не вызвать массового недоверия к финансовым институтам, правительствам и вообще к международному праву. Если они решатся на такой шаг, это будет означать практически безальтернативный раскол мира. Вряд ли это кому-то действительно надо», — заявил аналитик в беседе с RT.

Вместе с тем Масленников полагает, что замороженные активы РФ пока рано считать окончательно утраченными. По его мнению, «возможность договориться» с Западом по этому вопросу ещё остаётся.

Схожей точки зрения на судьбу российских зарубежных активов придерживается и Владимир Оленченко.

«Они не потеряны. Это тот вопрос, который не будет забыт с течением времени. Если же Запад решится на конфискацию, то у нас будет полное право конфисковать имущество тех компаний и стран, которые это сделали. В любом случае Россия будет вести дело так, чтобы возместить нанесённый ей материальный ущерб», — заключил аналитик.