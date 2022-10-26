«Действуют оперативно»: как российский бизнес выкупает активы уходящих из РФ иностранных компаний

Концерн Mercedes-Benz уйдёт из России и продаст доли в своих дочерних структурах локальному инвестору. С начала октября с такой инициативой выступили уже несколько крупных международных компаний, а всего в 2022 году покинуть российский рынок запланировали почти 130 зарубежных организаций. Эксперты во многом связывают это с внешним политическим давлением на бизнес. Впрочем, на данный момент свою работу на территории страны прекратили не более 5% из тех, кто ранее объявил об уходе, подсчитали специалисты. По данным Центра стратегических разработок, 69% желающих уйти из России продают свои подразделения новым собственникам, причём со значительными скидками, а многие намерены вернуться в будущем. При этом ушедшие иностранцы уже потеряли от своего решения до $240 млрд, в то время как российская экономика не ощутила разрушительного воздействия, подчёркивают аналитики.

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz уйдёт с российского рынка и продаст доли в своих дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом». Об этом в среду, 26 октября, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

«В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции», — сообщил замглавы ведомства Альберт Каримов.

По его словам, компания «Автодом» будет в том числе заниматься техническим обслуживанием проданных в России автомобилей Mercedes-Benz. Минпромторг, в свою очередь, поможет новому владельцу бизнеса подобрать технологического партнёра.

С начала октября уже несколько крупных иностранных компаний решили продать свои активы в России локальным инвесторам. Помимо Mercedes-Benz, о таких планах, например, официально объявила испанская сеть магазинов одежды Inditex (владеет брендами Zara и Bershka), американская Yum! Brands (KFC и Pizza Hut), а также французская Danone.

Напомним, что многие зарубежные компании начали массово уходить с российского рынка ещё весной на фоне масштабных западных санкций в отношении Москвы. По мнению экспертов, одной из главных причин отказа от работы в РФ стало внешнее политическое давление на бизнес.

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«Уход иностранных организаций в основном мотивирован политическими соображениями. Помимо этого, свою роль сыграл и набор антироссийских санкций, сильно затрудняющих деятельность бизнеса и приносящих ему убытки», — объяснил RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, те предприятия, которые изначально не ушли из России, впоследствии столкнулись с проблемами в поставках необходимого оборудования, комплектующих и сырья из-за рубежа. Это произошло именно в результате ограничений со стороны США, ЕС и других западных государств, пояснил собеседник RT.

«Следовательно, бизнес оценил, что растущие издержки значительно снизят рентабельность дальнейшей деятельности подразделений. В результате сейчас компании решаются всё же свернуть производство полностью», — добавил Деев.

Контрольная передача

Всего из 600 крупнейших иностранных компаний в России свою деятельность уже ограничили больше 205 предприятий. При этом около 130 организаций сообщили о намерении покинуть страну, однако фактически работу прекратили не более 5% из них, подсчитали эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

Согласно исследованию, 69% желающих уйти с российского рынка продают локальное подразделение новому собственнику. При этом любопытно, что примерно треть подобных сделок предусматривает возможность возврата активов исходному владельцу. На таких условиях из России ушли, например, Renault и Макдоналдс.

«Новые собственники бывших подразделений иностранных компаний действуют, как правило, оперативно: 90% их подразделений уже официально возобновили деятельность, что позволило сохранить около 150 тыс. рабочих мест», — говорится в докладе.

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По мнению специалистов ЦСР, отдельные отрасли всё же могут испытывать сложности после ухода иностранного бизнеса. В частности, речь идёт о возможном снижении числа рабочих мест в таких сферах, как общепит и IT, а также об ограничении доступа к технологиям, например, в автопроме и производстве электрооборудования. Между тем для экономики в целом инициатива ряда зарубежных компаний покинуть российский рынок оказалась некритичной, признают эксперты.

«Решение иностранного бизнеса об уходе из страны в национальном масштабе не оказывает разрушительного воздействия на российскую экономику вопреки заявлениям некоторых зарубежных политиков», — подчёркивается в исследовании.

Во многом именно продажа подразделений и дочерних структур новым собственникам позволяет уменьшить негативный эффект от ухода зарубежных предприятий. Это даёт возможность обеспечить бесперебойную работу уже налаженных рыночных систем и минимизировать потери на рынке труда, рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Переход предприятий новым владельцам помогает сохранить преемственность в бизнес-процессах, оставить логистические и технологические решения в необходимых пропорциях для самостоятельного функционирования. Благодаря этому рабочие места практически не теряются, то есть бизнес не несёт серьёзных потерь на рынке труда», — подчеркнул специалист.

Тем не менее отсутствие иностранного финансирования и доступа к нужным технологиям может стать серьёзным вызовом для новых владельцев бизнеса. Впрочем, со временем эта проблема также может быть решена, уверен Фёдор Наумов из команды аналитиков PFL Advisors.

«Как показывает практика санкционного периода, который начался после 2014—2015 годов, уход иностранцев стимулирует развиваться внутренний бизнес. Конечно, вытеснение импортных технологий — это не то же самое, что импортозамещение сыров, но при должном финансировании можно добиться нужного результата», — считает специалист.

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«Продажа за рубль»

Примечательно, что ушедшие из России зарубежные компании уже потеряли от своего решения примерно $200—240 млрд, отметили в ЦСР. По данным аналитиков, иностранцы вынуждены продавать свой бизнес со скидкой в среднем около 70%. Наибольшие убытки при этом несут предприятия нефтегазовой отрасли, банковской сферы, а также автопрома и пищевой промышленности.

Как объяснил Фёдор Наумов, сложности с логистикой, перемещением капиталов и поиском новых клиентов могут отнимать всё внимание топ-менеджмента на протяжении месяцев. В этой связи многим компаниям выгоднее быстро продать часть своего бизнеса со скидкой и сконцентрировать ресурсы на решении других задач, считает специалист. Кроме того, по мнению Николая Вавилова, организации готовы продать свои активы подешевле, поскольку опасаются вовсе остаться ни с чем.

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«Вероятно, иностранные организации осознают, что можно просто лишиться всех своих российских подразделений, если российское руководство введёт для компаний внешнее управление. Поэтому бизнес принимает решение о «продаже за рубль» своих активов с возможностью вернуться, когда геополитическая обстановка наладится», — пояснил Вавилов.

Как полагает Артём Деев, по мере снижения градуса геополитической напряжённости многие зарубежные компании действительно могут начать массово возвращаться в Россию. Впрочем, данный процесс может оказаться затруднительным, поскольку освободившиеся ниши на российском рынке уже будут заняты компаниями из Азии и стран СНГ, считает специалист. Аналогичной позиции придерживается и Фёдор Наумов.

«Вернуться хотят все — даже те, у кого бизнес здесь был сравнительно небольшой. Россия — крупнейшая страна в Европе по численности населения. Это большой потенциальный потребительский спрос на продукцию и услуги зарубежных компаний. Однако быстро возвращение не произойдёт. Да и пустят ли их обратно внутренние бенефициары, это большой вопрос», — заключил Наумов.