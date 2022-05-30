«Голодными и голыми мы точно не останемся»: как западные бренды возвращаются в Россию под другими вывесками

Международные компании, ранее громко заявившие об уходе из России, начинают снова открывать свои торговые точки, незначительно изменив названия. Так, снова заработали магазины польской сети LPP, которые приобрёл неназванный китайский консорциум. Макдоналдс передал все свои рестораны главному российскому франчайзи. Эксперты считают, что к осени отечественный рынок ждёт ещё ряд громких возвращений.

В конце мая после двухмесячного простоя в России заработали бывшие магазины польской сети LPP (управляет брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), которая в марте полностью остановила доставку продукции своих марок в РФ, онлайн-продажи и инвестиции в развитие. 19 мая стало известно, что LPP продала все российские активы некоему китайскому консорциуму. Новый собственник не получил права пользоваться старыми брендами сети, однако продолжит продавать те же товары, что уже были на прилавках магазинов.

Поэтому названия магазинов изменились, хотя по-прежнему узнаваемы: Cropp превратился в CR, Reserved — в RE, House — в XC, Sinsay — в «Син», Mohito сократили до M. Как отмечают участники рынка, следом в Россию могут вернуться и другие игроки, также косметически изменив вывеску.

«После открытия магазинов группы LPP, которая нашла партнёра по покупке бизнеса в России, появилась информация и от других брендов о скором возможном открытии. По информации, которой мы владеем из разных источников, это может произойти уже в августе-сентябре. Эти магазины открываются и будут открываться на тех же самых площадях, как мы видим на примере группы LPP», — рассказала RT Оксана Аверкина, заместитель руководителя направления «Торговые центры» компании «Магазин магазинов».

Вывести бренды из-под удара

Как пояснил RT академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ретейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев, сейчас многие международные компании думают о том, как вывести бренды из-под удара и избежать санкционных рисков, сохранив присутствие в России. «Из-за санкционного давления компании могут пойти на то, чтобы изменить бренды, при этом сохранив их узнаваемость для российского покупателя», — говорит он.

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Эксперт отмечает, что по такому пути в первую очередь пойдут бренды второго-третьего ряда. В СМИ уже мелькали сообщения о вероятном возобновлении работы в России точек испанской сети Inditex (в частности, владеет брендами Zara и Bershka). Управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас уже заявлял журналистам, что компания готова вернуться в Россию, когда позволят условия.

«В fashion-ретейле мы увидим сокращение количества флагманских монобрендовых магазинов, но товары будут продаваться в мультибрендовых. Поставки могут сохраниться после ухода из России и за счёт параллельного импорта, который теперь не преследуется в РФ», — считает Лебедев.

По его мнению, сейчас западные игроки, приостанавливавшие ведение бизнеса в России, понимают, что пришло время принимать решение о работе в новых условиях.

«Когда пошла волна заявлений о приостановке деятельности, менеджмент просто решил купить себе время, чтобы пересидеть. Поэтому сохраняли торговые площади, продолжали платить зарплаты. Сейчас уже понятно, что пересидеть не выйдет, условия изменились. Поэтому все думают, как продолжать работу в новых условиях», — поясняет эксперт.

Большинство западных компаний при этом связаны договорами франшизы, которые они не могут разорвать в одностороннем порядке. «Ни в одном из договоров в России не прописаны условия, что франшизу можно разорвать из-за тех обстоятельств, которые бизнес переживает сейчас. Поэтому головной офис может только закрывать точки, которые находятся в их прямом подчинении, но на франчайзинговую сеть они повлиять уже не могут. Мы находимся в странной юридической ситуации», — отметил Лебедев.

При этом аналитики полагают, что многие привычные вывески, по всей видимости, останутся. Сейчас игроки думают о новых способах доставки товара и схемах оплаты, которая также усложнилась из-за банковских санкций.

«Сейчас компании решают два ключевых вопроса: поиск новых логистических решений для поставки товара в магазины и поиск партнёров (для тех сетей, кто хочет всё-таки продать или передать свой бизнес в России партнёрам). Кто-то справляется с этой задачей быстрее, как это произошло, например, с группой LPP. В случае передачи бизнеса партнёрам в 99% случаев предполагается смена вывесок (названий) магазинов на созвучные», — говорит Оксана Аверкина.

Стабильный общепит

Наиболее стабильна ситуация на рынке общепита. «KFC, насколько нам известно, никуда и не собирался уходить, а крупнейшая сеть фастфуда Макдоналдс, по последним новостям, продолжит работать, так как передаёт бизнес одному из своих ключевых франчайзинговых партнёров. Суть заведения не меняется, но будет скорректировано название (скорее всего, опять на созвучное) и в незначительной степени меню», — рассказала Аверкина.

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Как сообщалось в пресс-релизе компании, Макдоналдс продал весь свой российский бизнес предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору, который уже является франчайзи компании и управляет 25 точками в Сибири. Отмечается, что Говор приобретает весь портфель компании, но будет руководить им под новым брендом.

Показательно, что продали сеть аффилированному лицу. «Покупателем стал главный франчайзи. Это позволяет предположить, что полностью связи с Россией не хотят разрывать. В этом случае продали бы активы на открытом рынке. Площади — один из главных активов Макдоналдса. Они сами генерировали потоки посетителей, люди уже привыкли там есть и пошли бы в любое другое заведение по этому адресу, поэтому покупателей можно было найти легко», — рассуждает Лебедев.

Дополнительной устойчивости сетям общепита придаёт то, что они работают почти полностью на российском сырье, поэтому здесь не возникло проблем с логистикой. Как отметил Лебедев, российские франчайзи делят риски с головным офисом, вкладывая свои деньги, а в ответ получают в первую очередь бизнес-механизмы, позволяющие отладить работу. Он добавил, что если связь с головным офисом прервётся, то можно говорить в долгосрочной перспективе о деградации бизнес-модели. Как заключил эксперт, «голодными и голыми мы точно не останемся», но эталонная форма картофеля фри может измениться.