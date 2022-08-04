Конвейер рестрикций: к чему может привести приверженность США санкционному давлению на Россию

США используют антироссийские санкции для недобросовестной конкуренции на мировом рынке. Так посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал введение новых ограничений против Москвы. По его словам, действия Вашингтона оказывают дополнительное давление на глобальные рынки, и без того страдающие от значительного нарушения цепочек поставок. Аналитики констатируют, что США продолжают вводить санкции против России, чтобы максимально ослабить её и попытаться удержать своё доминирование в мире. Вместе с тем эксперты отмечают, что рестрикции наносят вред не только России, но и самим Штатам, а также всей мировой экономике.

Соединённые Штаты посредством введения всё новых рестрикций стремятся нерыночными методами вытеснить РФ с мировых рынков, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал принятие нового пакета санкций против Москвы.

«Раскрученная Вашингтоном «санкционная машина» продолжает «штамповать» ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счёт банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — приводит слова Антонова Telegram-канал посольства.

Дипломат обратил внимание на то, что многие американские санкции дублируются, а также констатировал, что Вашингтон не придерживается ранее взятых на себя обязательств по выведению из-под ограничений определённых категорий товаров, включая металлопродукцию и удобрения.

«Несмотря на многочисленные заверения Минфина США о выведении подобных товаров, прежде всего агросырья, из-под рестрикций, банки, страховщики и транспортно-логистические фирмы отказываются от работы с отечественными предприятиями. Подтверждение законности подобных сделок со стороны международных организаций не всегда помогает», — подчеркнул посол.

По его словам, такая политика может усугубить и так непростую ситуацию в мировой экономике.

«Подобное «усердие» американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок. Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции», — заявил дипломат.

Наибольший ущерб при этом будет нанесён развивающимся странам, добавил Антонов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов

globallookpress.com

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В своём заявлении дипломат также указал на тщетность попыток изолировать РФ.

«Как бы ни старались наши оппоненты, изолировать Россию не получится. Мы зарекомендовали себя в качестве ответственного, надёжного поставщика, заинтересованного в поддержании крепких взаимовыгодных торговых связей с зарубежными партнёрами», — заключил Антонов.

Санкционная машина

Напомним, 2 августа власти США объявили о расширении рестрикций против РФ. В частности, под санкции попали фонд «Сколково», Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и технопарк «Сколково». Ограничения были наложены также на Московский физико-технический институт (МФТИ), Научно-исследовательский институт системных исследований РАН, Зеленоградский нанотехнологический центр, Научно-производственное объединение измерительной техники и ряд других российских научных организаций.

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Кроме того, санкции были распространены на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и председателя его совета директоров Виктора Рашникова. Рестрикции затронут и компанию ММК Metalurji, расположенную в Турции. Согласно решению Минфина США, до 31 января 2023 года с ней должны быть завершены все сделки.

Под санкции также попали вице-президент Российского фонда прямых инвестиций Антон Урусов (сам фонд ранее уже был внесён в санкционные списки), предприниматель Андрей Гурьев и его сын, первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» Наталья Попова и олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая, согласно релизу, входит в руководство холдинга «Национальная медиа группа».

Помимо этого Госдеп ввёл персональные рестрикции против руководителей администраций на территориях, перешедших под российский контроль в ходе спецоперации на Украине. Речь идёт о мэре Мариуполя Константине Иващенко, главе военно-гражданской администрации Херсонской области Владимире Сальдо и его заместителе Кирилле Стремоусове.

Внесение в санкционный перечень означает запрет на въезд в США, заморозку активов в Соединённых Штатах и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с попавшими под санкции лицами.

В Госдепе США также заявили, о введении визовых санкций против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и военных.

Белый дом

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Стоит отметить, что США и другие страны Запада начали вводить рестрикции против РФ задолго до начала спецоперации по защите Донбасса. Согласно материалам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, с 2014 года против России было введено почти 11,6 тыс. различных ограничений, из них примерно три четверти (8,9 тыс.) — с 22 февраля.

Так, в феврале Вашингтон ввёл санкции против банков ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних структур. Был установлен запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года. Под рестрикции попал оператор газопровода «Северный поток — 2» — швейцарская компания Nord Stream 2 AG и её руководство.

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После начала СВО Штаты ввели ещё несколько пакетов рестрикций, под которые попали российские банки, авиакомпании, предприятия, научные институты, чиновники, бизнесмены и военные. Вашингтон заморозил размещённые в США золотовалютные резервы РФ, а позже запретил использовать их для выплат по госдолгу.

Кроме того, США объявили о запрете поставок нефти, газа и угля из России. Блокирующие санкции были введены против крупнейших банков РФ, введены ограничения на импорт высокотехнологичной продукции, заимствования на рынках США и Европы для крупнейших российских государственных компаний.

Американские рестрикции распространялись и на импорт из РФ удобрений и другой сельхозпродукции, однако в середине июля Вашингтон вывел эти категории товаров из-под ограничений.

«Экономический блицкриг провалился»

Несмотря на беспрецедентный масштаб санкций, введённых против Москвы западными странами, рестрикции не принесли желаемого эффекта. Как отметил в начале июля президент Владимир Путин, санкции наносят ущерб российской экономике, но при этом «экономический блицкриг» Запада не удался.

«В результате действий Центрального банка, в результате мер, которые своевременно предпринимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг он, конечно же, провалился», — заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин

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© Kremlin Pool

Более того, по мнению ряда американских экспертов, введённые Вашингтоном санкции ударили и по самим Штатам и их союзникам. Такая оценка, в частности, содержится в материале The New York Times.

«Администрация (Байдена. — RT) и европейские власти не ожидали и того экономического давления, которое они сейчас испытывают. Несмотря на первоначальные заверения в том, что санкции не будут затрагивать российский экспорт энергоносителей, впоследствии Америка ввела запрет на импорт российской нефти, а Европейский союз планирует до конца года снизить импорт нефти из России на 90%. Отчасти в результате этих действий в США и Европе резко выросли цены на энергоносители», — пишет издание.

Подорожание топлива способствовало ускорению темпов инфляции в США, которая увеличивалась и до событий на Украине. В результате в июне 2022 года инфляция в Соединённых Штатах достигла рекордного за 40 лет показателя в 9,1%. Всё это вызвало в США волну недовольства и дало оппонентам Байдена дополнительный повод для его критики.

«Негативный эффект для всех»

Аналитики отмечают, что, несмотря на определённый ущерб для РФ, санкции не оправдали надежд США и Запада в целом.

«Санкции оказались неэффективными. Они, конечно, вредят России, но попутно они наносят ущерб и самой экономике США, мировой торговле, увеличивают цены на мировом рынке. Получился тройной негативный эффект для всех», — сказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв.

По его словам, санкции против РФ обострили проблемы в самих США.

«К негативному влиянию санкций добавились ещё и ошибки во внутренней экономической политике США. В итоге совместный эффект налицо. При этом внутренние ошибки администрации Джо Байдена не проявились бы так остро, если бы США не попытались ввести против РФ ограничения», — заявил аналитик.

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Несколько иной точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Вашингтону всё же удалось добиться ряда целей с помощью санкций. Среди них — практически полное сворачивание экономического сотрудничества между РФ и ЕС.

«США ликвидировали нормальные отношения между Россией и Европой и очень сильно навредили европейской экономике. В результате европейцы становятся всё более зависимыми от США, поэтому говорить, что Вашингтон ничего не добился, я бы не стал. Конечно, они не могут добиться того, чтобы Украина победила, но Вашингтон может варьировать свои цели в этом конфликте», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Юрий Рогулёв подчеркнул, что Вашингтон с помощью рестрикций действительно ведёт недобросовестную конкуренцию на международном рынке. Вместе с тем, по его мнению, США преследуют более глобальные цели, в рамках которых они ведут экономическую войну против Москвы.

«Это чистая политика — утвердить своё доминирование, лидерство, господство. Заставить Россию подчиниться тем требованиям, которые США выдвигают, или отказаться от тех требований, которые РФ предъявляет», — отметил эксперт.

Собеседники RT сошлись во мнении, что в ближайшее время США вряд ли откажутся от санкционной политики.

«Санкции всегда были одним из широко используемых инструментов в американской внешней политике. Дипломатические методы, политика, военное давление и экономические санкции — эти четыре инструмента США используют в равной степени в зависимости от ситуации. Они будут продолжать политику санкций до тех пор, пока ещё владеют экономическим влиянием, пока доллар будет оставаться мировой резервной валютой», — заключил Рогулёв.