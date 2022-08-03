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Посол Антонов прокомментировал введение Западом новых антироссийских санкций

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал введение 2 августа нового пакета санкций, направленных против российских граждан и организаций.

«Раскрученная Вашингтоном «санкционная машина» продолжает «штамповать» ограничения... в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счёт банального шантажа, а не справедливой конкуренции. Причем многие санкции дублируются. Видимо, бюрократия придумать что-либо новенькое уже не может», — говорится в заявлении дипломата.

Он отметил, что такое «усердие» американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, которые и без того страдают от нарушений цепочек поставок.

«Отсюда — риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесён развивающимся странам», — пояснил Антонов.

Посол подчеркнул, что у оппонентов не получится изолировать Россию, так как страна зарекомендовала себя как надёжного поставщика.

В Госдепе ранее заявили, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и военных.

Кроме того, санкции введены против 31 иностранного правительственного чиновника, которые поддержали воссоединение Крыма с Россией.

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