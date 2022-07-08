Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада

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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о провале экономического блицкрига Запада.
Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада
  • РИА Новости

Он отметил, что многое удалось сделать в результате действий Центробанка и своевременно принятых правительством мер, которые были поддержаны парламентом.

«И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился», — сказал российский лидер.

  • Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада

При этом Путин обратил внимание на то, что санкции со стороны Запада наносят ущерб экономике России и многие риски ещё сохраняются.

Он отметил, что руководители правительства, главы министерств и ведомств должны внимательно следить за ситуацией и не относиться поверхностно к этим рискам.

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