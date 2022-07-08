Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада
- РИА Новости
Он отметил, что многое удалось сделать в результате действий Центробанка и своевременно принятых правительством мер, которые были поддержаны парламентом.
«И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился», — сказал российский лидер.
- Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада
При этом Путин обратил внимание на то, что санкции со стороны Запада наносят ущерб экономике России и многие риски ещё сохраняются.
Он отметил, что руководители правительства, главы министерств и ведомств должны внимательно следить за ситуацией и не относиться поверхностно к этим рискам.