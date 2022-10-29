В ЕК допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины

Еврокомиссар Дидье Рейндерс допустил разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины.

Его мнение привела германская редакционная группа Funke.

«С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении», — цитирует его ТАСС.

Рейндерс также добавил, что в рамках введённых Евросоюзом ограничений в семи странах объединения было заморожено имущество 90 человек, общей стоимостью свыше €17 млрд.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заморозку российских активов в Евросоюзе нужно называть «воровством».