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В ЕК допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины

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Еврокомиссар Дидье Рейндерс допустил разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины.
В ЕК допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины
  • Gettyimages.ru

Его мнение привела германская редакционная группа Funke.

«С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении», — цитирует его ТАСС.

Рейндерс также добавил, что в рамках введённых Евросоюзом ограничений в семи странах объединения было заморожено имущество 90 человек, общей стоимостью свыше €17 млрд.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заморозку российских активов в Евросоюзе нужно называть «воровством».

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