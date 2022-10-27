Захарова назвала заморозку российских активов в ЕС «воровством»
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Она прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.
«А это не заморозка, это воровство... Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше», — передаёт слова Захаровой РИА Новости.
Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Европейский союз к настоящему моменту заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд.
24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.