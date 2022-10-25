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Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию российских активов

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.
Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию российских активов
  • Gettyimages.ru
  • © Omer Messinger

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Германии. В Берлине проходит конференция доноров международной помощи для Киева.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

По её словам, это не так просто сделать с юридической точки зрения. Она считает, что необходимо создать безупречные законные основания для конфискации российских активов. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.

В июне Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд, из которых на Центробанк приходится $300 млрд.

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