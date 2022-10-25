Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию российских активов
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Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Германии. В Берлине проходит конференция доноров международной помощи для Киева.
«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.
По её словам, это не так просто сделать с юридической точки зрения. Она считает, что необходимо создать безупречные законные основания для конфискации российских активов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.
В июне Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд, из которых на Центробанк приходится $300 млрд.