Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию российских активов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Германии. В Берлине проходит конференция доноров международной помощи для Киева.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

По её словам, это не так просто сделать с юридической точки зрения. Она считает, что необходимо создать безупречные законные основания для конфискации российских активов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.

В июне Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд, из которых на Центробанк приходится $300 млрд.