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Песков высказался о краже Западом золотовалютных резервов России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.
Песков высказался о краже Западом золотовалютных резервов России
  • РИА Новости

«Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас, фактически они просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе наши ЗВР, золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное как собственно посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность и на частную собственность», — сказал он.

29 июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд, из которых на Центробанк приходятся $300 млрд.

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