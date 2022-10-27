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В Еврокомиссии заявили, что ЕС уже заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд

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Европейский союз к настоящему моменту заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
В Еврокомиссии заявили, что ЕС уже заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы добились прогресса, в апреле мы начали примерно с €6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 млрд», — цитирует его ТАСС.

Виганд уточнил, что речь идёт об активах 1350 лиц и организаций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.

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