В Еврокомиссии заявили, что ЕС уже заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд

Европейский союз к настоящему моменту заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

«Мы добились прогресса, в апреле мы начали примерно с €6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 млрд», — цитирует его ТАСС.

Виганд уточнил, что речь идёт об активах 1350 лиц и организаций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.