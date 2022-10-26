«Переход к откровенному рейдерству»: почему в Европе обсуждают идеи конфискации российских активов

В ЕС допустили возможность присваивания собственности российских организаций и граждан. Такое заявление сделали высокопоставленные лица Польши, ФРГ и Евросоюза. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить отчуждённые у РФ средства на поддержку Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что цель ЕС — конфискация российских активов, однако для этого сейчас нет правовой основы. Западные страны заблокировали счета Центробанка и другие активы РФ после начала спецоперации. По мнению экспертов, Евросоюз может пойти на экспроприацию российской собственности, чтобы облегчить бремя финансовой помощи киевскому режиму.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за конфискацию российских активов, которые были заморожены после начала спецоперации. Такое заявление он сделал в Берлине на международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины.

«Есть огромная золотая жила, которую можно взять и направить на восстановление Украины, — российские активы: активы Российской Федерации и российских олигархов. Заморозка (активов. — RT) не играет такой уж значимой роли… Их нужно конфисковать», — приводит слова Моравецкого агентство Associated Press.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью ЕС является отчуждение права собственности РФ на активы. Однако данное решение требует очень серьёзной юридической проработки, подчеркнула еврочиновница.

«Мы хотим не только заморозить эти активы, но и конфисковать их. Это не тривиально с точки зрения законодательства. Вы правильно сказали. Мы работаем над этим. У нас есть специальное подразделение совместно с государствами-членами (ЕС. — RT). Эта оперативная группа называется Freeze and Seize. Цель — не только показать, что было заморожено, но и создать правовую основу для того, чтобы эти активы можно было использовать для восстановления Украины», — сообщила фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Олаф Шольц также обратил внимание на необходимость выработки правового решения для конфискации активов России, отметив, что на этом пути ещё предстоит большая работа.

При этом глава германской Левой партии Мартин Ширдеван выступил за немедленное выявление и экспроприацию российской собственности в пользу Украины. Правда, он признал, что у властей ФРГ пока отсутствуют точные сведения о количестве активов РФ. По словам политика, для этого потребуется задействовать ресурсы гражданских и правоохранительных органов.

В России крайне негативно отреагировали на высказывания о необходимости конфискации отечественных активов за рубежом.

В своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела цитату фон дер Ляйен и написала, что в исполнении главы Еврокомиссии «звучит подстрочный перевод фразы «замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы разблокировать капиталы».

В свою очередь, в комментарии RT сенатор Совета Федерации Игорь Морозов назвал возможное решение по конфискации российских активов возвращением в средневековье и перечёркиванием норм международного права.

«Внешняя политика ЕС возвращается к средневековой практике англосаксов: пиратству, грабежам и рейдерству. Зачёркнуто международное право, уничтожаются рыночные основы глобальной экономики», — отметил Морозов.

Сенатор полагает, что киевский режим не сможет извлечь реальную финансовую выгоду, если Еврокомиссия примет решение об отчуждении принадлежащего РФ имущества.

«ЕК, утверждая, что российские конфискованные активы будут использованы Западом для восстановления Украины, подтверждает, что, как и зерновая сделка, всё будет присвоено и разворовано европейскими пиратами», — заявил Морозов.

«Незаконные действия»

24 октября в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на сегодняшний день многие российские активы «просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад».

«В том числе наши ЗВР, золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное, как собственно посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность и на частную собственность», — сказал Песков.

По данным российских властей, из-за санкций заморозке подверглись $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Центробанк РФ

РИА Новости

Также были заблокированы другие активы российских компаний и организаций, подпавших под западные санкции в связи с началом спецоперации. Достоверно известно о заморозке более €50,5 млрд российских активов в Бельгии.

Точная совокупная сумма всего заблокированного имущества РФ властями ЕС и западных стран не называется. По приблизительным подсчётам киевского режима, объём замороженных денег российских организаций и физлиц за рубежом может достигать $500 млрд.

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Власти в Киеве рассчитывают, что отчуждённые у РФ активы достанутся украинскому государству. В августе они уже приняли законодательные меры по конфискации 903 российских активов, среди которых имущество подсанкционных граждан и компаний РФ, а также средства российских банков.

«Следующим большим шагом должна стать и конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины», — подчеркнул тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Аналогичное заявление глава украинского правительства сделал и в Берлине в ходе Международной экспертной конференции по восстановлению и модернизации Украины. Шмыгаль отметил, что Киев ждёт от европейцев решения по изъятию собственности РФ для восстановления Украины.

По оценкам киевского режима, на эти нужды потребуются $750 млрд. При этом в Германии намного скромнее оценивают материальный ущерб Украины. В ходе конференции Шольц озвучил цифру около €100 млрд.

«Новый уровень эскалации»

В беседе с RT ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников предположил, что идея конфискации возникла в ЕС по причине нежелания направлять собственные средства на поддержку киевского режима.

По подсчётам Кильского института мировой экономики, с февраля по октябрь украинское правительство получило €93 млрд от ЕС, США, Канады, Великобритании и других стран. Эти деньги предназначались в том числе на закупки оружия и обслуживание долгов Украины.

В 2023 году, по оценкам Еврокомиссии и МВФ, Киеву потребуется выделять порядка €3 млрд ежемесячно. При этом с учётом негативных для Украины факторов эта сумма может возрасти до €4 млрд и €5 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в работе конференции по восстановлению Украины (по видеосвязи)

© Пресс-служба правительства Украины

Как заявил, выступавший по видеосвязи на конференции в Берлине украинский президент Владимир Зеленский, в следующем году дефицит бюджета страны составит $38 млрд. Он подчеркнул, что данная сумма является «неподъёмной» для государства.

Наряду с этим Зеленский посетовал на пассивность стран, которые, с точки зрения киевского режима, должны стать донорами. По словам украинского лидера, Украина не получила «ни одного цента» на реализацию проекта Fast Recovery, предполагающего ускоренное восстановление Украины.

По мнению Масленникова, Евросоюз, как и другие западные страны, не спешит оказывать Украине серьёзную поддержку, опасаясь прежде всего за собственный финансово-экономический потенциал в условиях усугубляющего энергетического кризиса.

«Евросоюз первым попадает в кризисную эстафету, которая, весьма вероятно, начнётся в следующем году, уже этой зимой. В такой ситуации европейцы будут беречь собственные деньги, а Украина может рассчитывать на некоторую сумму из конфискованных российских активов, если, конечно, такое решение в итоге будет принято», — рассуждает Масленников.

Как пояснил эксперт, экспроприация собственности РФ — крайняя мера, на которую Брюссель пойдёт с большой неохотой из-за неизбежных зеркальных мер со стороны Москвы и крупных репутационных потерь, которые приведут к значительному ухудшению инвестиционной привлекательности ЕС.

«Такого рода прецедент, как конфискация российской собственности, подрывает священное право на частную собственность, в целом ставит под вопрос принципы и устройство современного экономического миропорядка. К тому же не очень понятно, как такую экспроприацию можно оформить процедурно, какие законы необходимо принять, чтобы её легализовать», — говорит Масленников.

В комментарии RT доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что в случае принятия решения об отчуждении российского имущества Евросоюз и любая другая страна коллективного Запада перейдут «все разумные границы» в стремлении оказать политическое давление на Москву.

Аналитик напомнил, что до нового витка украинского кризиса инструмент заморозки активов западные страны широко применяли в отношении Ирана. Вместе с тем они не позволяли себе лишать Тегеран права собственности на банковские счета.