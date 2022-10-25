Сенатор Морозов: политика ЕС возвращается к средневековой практике англосаксов
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«Внешняя политика ЕС возвращается к средневековой практике англосаксов: пиратству, грабежам и рейдерству. Зачёркнуто международное право, уничтожаются рыночные основы глобальной экономики», — считает сенатор.
По его словам, заявление Урсулы фон дер Ляйен официально «окончательно разрушило доверие России и стран Запада к европейским институтам и их элите».
Морозов считает, что это также ухудшает военную ситуацию на Украине.
«ЕК, утверждая, что российские конфискованные активы будут использованы Западом для восстановления Украины, подтверждают, что, как и зерновая сделка, всё будет присвоено и разворовано европейскими пиратами», — заключил собеседник RT.
Ранее глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию российских активов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.