Сенатор Морозов: политика ЕС возвращается к средневековой практике англосаксов

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.

«Внешняя политика ЕС возвращается к средневековой практике англосаксов: пиратству, грабежам и рейдерству. Зачёркнуто международное право, уничтожаются рыночные основы глобальной экономики», — считает сенатор.

По его словам, заявление Урсулы фон дер Ляйен официально «окончательно разрушило доверие России и стран Запада к европейским институтам и их элите».

Морозов считает, что это также ухудшает военную ситуацию на Украине.

«ЕК, утверждая, что российские конфискованные активы будут использованы Западом для восстановления Украины, подтверждают, что, как и зерновая сделка, всё будет присвоено и разворовано европейскими пиратами», — заключил собеседник RT.

Ранее глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию российских активов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад украл у российской стороны многие активы, включая золотовалютные резервы.