военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Бельгии сообщили о заморозке более €50,5 млрд российских активов

Короткая ссылка
В Бельгии заморозили более €50,5 млрд активов российских компаний и организаций, подпавших под санкции.
В Бельгии сообщили о заморозке более €50,5 млрд российских активов
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом информирует издание Nieuwsblad со ссылкой на данные бельгийского Министерства финансов.

По данным издания, в начале апреля Минфин королевства сообщал о заморозке €3,5 млрд российских активов.

Ранее сообщалось, что во Франции сумма замороженных активов России, не считая активов ЦБ, составляет €1,2 млрд.

В конце июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить