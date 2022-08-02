В Бельгии сообщили о заморозке более €50,5 млрд российских активов

В Бельгии заморозили более €50,5 млрд активов российских компаний и организаций, подпавших под санкции.

Об этом информирует издание Nieuwsblad со ссылкой на данные бельгийского Министерства финансов.

По данным издания, в начале апреля Минфин королевства сообщал о заморозке €3,5 млрд российских активов.

Ранее сообщалось, что во Франции сумма замороженных активов России, не считая активов ЦБ, составляет €1,2 млрд.

В конце июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.