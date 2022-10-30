Продовольственный шантаж: как страны Запада и Украина дискредитировали и сорвали зерновую сделку

Ответственность за срыв зерновой сделки несёт Киев, осуществивший террористическую атаку на корабли в Севастополе под руководством британских специалистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Москва приняла решение приостановить действие соглашения о вывозе украинского зерна, поскольку целью нападения были в том числе суда, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. ЕС и США осудили решение России и призвали её вернуться к исполнению договора. Однако, как отмечают аналитики, Запад и Украина и ранее фактически не выполняли условия сделки, поэтому именно они несут ответственность за её разрушение.

Вина за срыв «Черноморской инициативы», которая, в частности, предполагает экспорт украинского зерна, полностью лежит на киевском режиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зерновую сделку сорвали Зеленский и его террористы, которыми руководили британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Напомним, Россия 29 октября приостановила своё участие в реализации сделки из-за террористической атаки, предпринятой Киевом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.

Как пояснили в МИД, украинские военные нанесли удар под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «Черноморской инициативы». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что атакой руководили британские специалисты, а среди её целей были российские суда, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора, что «нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт».

В МИД констатировали, что в сложившейся ситуации Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в экспорте украинского зерна, и поэтому приостанавливает участие в сделке на неопределённый срок.

Российские военные уже провели анализ обломков использовавшихся в ходе атаки морских дронов, в том числе экспертизу навигационных модулей канадского производства. Как установили специалисты, запуск большинства беспилотников был осуществлён с побережья в районе Одессы. В дальнейшем дроны двигались по зоне безопасности зернового коридора, после чего изменили маршрут в направлении пункта базирования кораблей в Севастополе.

Ещё один морской беспилотник, по оценке экспертов, мог быть запущен с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных для вывоза агропродукции из портов Украины.

Однако, несмотря на эту аргументацию, на Западе подвергли жёсткой критике решение РФ приостановить действие соглашения. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Москву отменить своё решение. Он также заявил, что оно «ставит под угрозу основной экспортный маршрут зерна и удобрений, столь необходимых для решения глобального продовольственного кризиса».

Жозеп Боррель

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© Virginia Mayo

В свою очередь, президент США Джо Байден назвал действия РФ безосновательными, а также выразил уверенность, что они приведут к «усилению голода».

«У них нет никаких причин так поступать. Но они всегда ищут какие-то обоснования, чтобы иметь возможность сказать, что это Запад заставил их сделать что-то возмутительное», — заявил он.

Стоит добавить, что 29 октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых.

«Наказывают страны Африки»

Напомним, зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля. Её участниками стали Россия, Украина, Турция и ООН. Соглашение было пакетным и состояло из двух документов. В первом из них говорилось об обязательствах ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а во втором устанавливался алгоритм вывоза по гуманитарному коридору украинской агропродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов.

Первое судно в рамках реализации этой инициативы вышло из порта Одессы 1 августа. Однако у России практически сразу появились вопросы к тому, как Запад и Украина соблюдают договорённости.

Изначально предполагалось, что одна из главных целей этого соглашения — предотвращение продовольственного кризиса в наименее обеспеченных государствах. Об этом, в частности, заявлял на церемонии подписания итогового документа Генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, вывоз украинской сельхозпродукции призван предотвратить голод в беднейших странах и стабилизировать стремительно растущие цены на продовольствие в мире.

Как отметил Владимир Путин, выступая в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума, значительная часть зерна, «если исключить Турцию как страну-посредника», направлялась вовсе не в беднейшие страны, а в Евросоюз.

По мнению российского лидера, такая ситуация может привести к тому, что масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать.

Подписание зерновой сделки

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© Khalil Hamra

28 октября на проблемы с соблюдением условий сделки обратили внимание и в российском МИД. Согласно опубликованному на сайте ведомства отчёту о работе гуманитарного коридора, за время действия сделки безопасным маршрутом в Чёрном море воспользовались 390 судов, которые вывезли 8,9 млн т продовольствия (преимущественно кукурузы — 41% от указанного объёма) из портов Одессы, Южного и Черноморска.

При этом во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что география получателей этих грузов не соответствовала изначально заявленным гуманитарным целям: половина всех поставок пришлась на Евросоюз, Великобританию, Израиль и Южную Корею.

«Нуждающиеся же государства, в частности Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия, прежде всего по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН)», — указали в МИД.

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Россия уже направила порядка 10,5 млн т зерновых (77% из этого объёма — пшеница) в страны Азии (62%) и Африки (33%).

В то же время вопрос с поставками удобрений так и остался нерешённым. По данным МИД, российские компании «до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. т продукции беднейшим странам» на безвозмездной основе. Удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), Эстонии, Бельгии и Нидерландов, власти которых не разрешают их отправку по линии ВПП ООН.

«Главная причина подобной ситуации — односторонние западные санкции, негативный эффект которых должен был быть нейтрализован в рамках усилий по выполнению второго стамбульского документа — российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — подчёркивали в МИД.

Там констатировали, что, несмотря на прозвучавшие в Вашингтоне и Брюсселе декларации о выводе продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и оформлении страховок, фрахте судов и получении доступа в порты.

«Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки», — добавили в МИД.

«Искажение смысла зерновой сделки»

По мнению аналитиков, украинский теракт в Чёрном море окончательно лишил смысла с российской стороны сохранять договорённости по вывозу зерна.

«Недовольство этой сделкой у России было уже давно, так как её условия не выполнялись. Москва об этом говорила открыто. А тут ещё провокационная атака на флот в Севастополе, которую нельзя было простить и оставить незамеченной», — заявил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Грузовое судно с украинским зерном покидает порт Одессы 1 августа 2022 года

AP

© Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office

В свою очередь, сенатор Константин Долгов считает, что Украина и западные страны фактически своими руками уничтожили зерновую сделку.

«Был совершён теракт в Севастополе в отношении кораблей Черноморского флота России, которые участвовали в обеспечении и реализации зерновой сделки. Подобные действия совершаются Киевом при попустительстве коллективного Запада, США в первую очередь. Этими действиями они фактически и уничтожили эту сделку», — отметил политик в разговоре с RT.

Он подчеркнул, что, помимо непосредственных угроз безопасности, РФ не могла быть удовлетворена тем, как реализовывалась заключённая в Стамбуле сделка.

«Та часть сделки, которая касалась допуска на рынок российского зерна и удобрений, не выполнялась. Кроме того, лишь малая толика украинского зерна попадала действительно в нуждающиеся страны, в частности африканские. В основном оно пополнило зернохранилища Запада. А это искажение изначального смысла зерновой сделки. Поэтому ответственность за нынешнюю ситуацию лежит полностью на Киеве и его западных покровителях», — заявил Долгов.

При этом аналитики полагают, что заявления Запада о важности вывоза украинского зерна для мирового продовольствия — явное преувеличение. В противном случае, говорят эксперты, США и ЕС давно бы сняли барьеры для экспорта российской сельхозпродукции.

«Если говорить о продовольственной безопасности, то сегодня, конечно, без России, как одного из ведущих экспортёров зерновых, этот вопрос решить нельзя. Украинский экспорт важен, но российский ещё важнее. Однако мы видим, что Запад санкции ставит выше, чем продовольственную безопасность», — рассуждает Вадим Козюлин.

Стоит отметить, что о преувеличении значимости экспорта украинского зерна ранее говорил и Владимир Путин. В начале июня он отметил, что доля украинской пшеницы от общего объёма производимой в мире продовольственной продукции составляет не более 0,5%.

«В мире производится в год примерно 800 млн т зерна, пшеницы. Сейчас нам говорят, что Украина готова экспортировать 20 млн т... это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объёме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, а это так и есть (это не наши данные, это данные ООН), то это значит, что эти 20 млн т украинской пшеницы — это 0,5% — ни о чём», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

По мнению Константина Долгова, зерновая сделка может быть восстановлена лишь в том случае, если Запад и Киев начнут выполнять свои обязательства.

«Они прекрасно знают, что нужно делать, но до сих пор делали прямо противоположное», — заключил сенатор.