МИД заявил, что Россия приостанавливает реализацию зерновой сделки на неопределённый срок

️Россия не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в черноморской зерновой сделке, и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок, заявили в МИД России.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ВСУ под руководством британских специалистов ударили по российским судам, которые обеспечивают функционирование гуманитарного коридора.

«Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок», — говорится в сообщении.

В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.