МИД заявил, что Россия приостанавливает реализацию зерновой сделки на неопределённый срок
- РИА Новости
Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что ВСУ под руководством британских специалистов ударили по российским судам, которые обеспечивают функционирование гуманитарного коридора.
«Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок», — говорится в сообщении.
В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.