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Минобороны России: ВСУ атаковали корабли, обеспечивающие безопасность «зернового коридора»

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В атаке киевского режима на Севастополь были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов, сообщило Минобороны России. Незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в Южной бухте.
Минобороны России: ВСУ атаковали корабли, обеспечивающие безопасность «зернового коридора»
  • РИА Новости

«Сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь», — говорится в заявлении министерства.

Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.

На внешнем рейде уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, ещё три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.

Минобороны подчеркнуло, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Там также заявили, что подготовка атак осуществлялись под руководством находящихся в городе Очакове британских специалистов.

17 октября Минобороны России заявило, что зерновая сделка в акватории Чёрного моря может быть продлена при условии выполнения всех договорённостей.

Как отмечал президент Владимир Путин, сделка окажется под вопросом, если гуманитарные коридоры будут использоваться для совершения терактов.

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