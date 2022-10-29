Минобороны России: подготовка атак на Севастополь велась под руководством британцев

В Минобороны России заявили, что подготовка атак на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в Очакове британских специалистов.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов», — говорится в заявлении ведомства.

Утром 29 октября Развожаев сообщил, что разные системы ПВО сбили все беспилотники, которые пытались атаковать территорию города. По предварительной информации, уничтожен и надводный беспилотник.

Также на фоне этих событий появились данные о том, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk летает недалеко от Севастополя.