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Минобороны России: подготовка атак на Севастополь велась под руководством британцев

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В Минобороны России заявили, что подготовка атак на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в Очакове британских специалистов.
Минобороны России: подготовка атак на Севастополь велась под руководством британцев
  • РИА Новости

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов», — говорится в заявлении ведомства.

Утром 29 октября Развожаев сообщил, что разные системы ПВО сбили все беспилотники, которые пытались атаковать территорию города. По предварительной информации, уничтожен и надводный беспилотник.

Также на фоне этих событий появились данные о том, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk летает недалеко от Севастополя.

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