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Власти Севастополя сообщили об отражении атаки БПЛА и уничтожении надводного беспилотника

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что разные системы ПВО сбили все беспилотники, которые пытались атаковать территорию города. По предварительной информации, уничтожен и надводный беспилотник.
Власти Севастополя сообщили об отражении атаки БПЛА и уничтожении надводного беспилотника
  • РИА Новости

«Помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — написал губернатор в Telegram.

Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, подчеркнул он.

Развожаев отметил, что в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Пострадавших нет.

«Большая просьба не писать, что, где, во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города», — сказал он.

Ранее Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

Рейд в городе временно перекрыт, паромы и катера не ходят через бухту.

Также на фоне этих событий появились данные о том, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk летает недалеко от Севастополя.

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