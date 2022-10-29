Власти Севастополя сообщили об отражении атаки БПЛА и уничтожении надводного беспилотника
- РИА Новости
«Помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — написал губернатор в Telegram.
Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, подчеркнул он.
Развожаев отметил, что в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Пострадавших нет.
«Большая просьба не писать, что, где, во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео. Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города», — сказал он.
Ранее Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.
Рейд в городе временно перекрыт, паромы и катера не ходят через бухту.
Также на фоне этих событий появились данные о том, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk летает недалеко от Севастополя.